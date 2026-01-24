Cruzeiro x São Paulo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da final da Copinha 2026

Cruzeiro e São Paulo se enfrentam na manhã deste domingo (25), às 11h (de Brasília), no Pacaembu pela final da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, do canal CazéTV no YouTube, além da Xsports na TV e YouTube (veja a programação completa).
Notícias e prováveis escalações
Atual campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o São Paulo entra em campo em busca do hexacampeonato. Invicto no torneio, o Tricolor Paulista garantiu vaga na grande final após vencer o Ibrachina por 4 a 1 na semifinal. Nas quartas de final, a equipe superou o Botafogo por 3 a 1. Antes disso, nas oitavas, eliminou o RB Bragantino nos pênaltis por 5 a 3, após empate no tempo regulamentar.
Na terceira fase da competição, o São Paulo goleou o Canaã por 5 a 1 e, na segunda fase, venceu a Portuguesa por 2 a 0. Durante a fase de grupos, o Tricolor teve 100% de aproveitamento, derrotando Maruinense e Independente-AP por 2 a 0 e aplicando uma goleada por 6 a 1 sobre o Real Soccer.
Do outro lado, o Cruzeiro também chega à final com campanha perfeita e vai em busca do bicampeonato - a primeira conquista foi em 2007. Na fase de grupos, a Raposa terminou na liderança do Grupo 13 ao vencer Esporte de Patos e Francana por 1 a 0, além de bater o Barra-SC por 3 a 0. No mata-mata, o time celeste eliminou Meia Noite e Santos por 3 a 1, venceu Ponte Preta e Guanabara City por 3 a 0 e garantiu a classificação à final ao superar o Grêmio por 3 a 2.
São Paulo: João Pedro; Igor Felisberto, Isac, Osório e Felipe; Djhordney, Pedro Ferreira, Matheus Ferreira e Tetê; Gustavo Santana e Paulinho. Técnico: Allan Barcellos .
Cruzeiro: Vitor Lamounier; Nicolas, Kaiquy Luiz, Kelvin e William; Murilo, Eduardo Pape, Rhuan Gabriel e Rayan; Baptistella e Fernando. Técnico: Mairon César.
Desfalques
São Paulo
Sem desfalques confirmados.
Cruzeiro
Não há desfalques confirmados.
Quando é?
- Data: domingo, 25 de janeiro de 2026
- Horário: 11h (de Brasília)
- Local: Pacaembu - São Paulo, SP
