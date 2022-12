Cruzeiro prepara investida pelo centroavante Gilberto no mercado

Mineiros têm interesse no atacante de 33 anos, que pertence ao Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos

O Cruzeiro está disposto a fazer uma investida no atacante Gilberto no mercado da bola, como soube a GOAL. O clube já procurou o estafe do atleta e tenta avançar no negócio com o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos.

O centroavante tem vínculo no futebol árabe até 30 de junho de 2023 e ficará livre para assinar um pré-contrato a partir de 1º de janeiro do próximo ano.

Diante disso, os mineiros creem que podem ter caminho facilitado pela contratação de Gilberto. O clube não está disposto a desembolsar um valor elevado para tirá-lo dos Emirados Árabes Unidos.

O centroavante de 33 anos é oferecido a clubes do Brasil, e os mineiros veem a investida como uma alternativa real. O Grêmio foi um dos clubes procurados para levar o atleta, mas o alvo dos gaúchos é o uruguaio Luis Suárez.

Recentemente, o Cruzeiro esteve perto de acordo com Matheus Davó, que pertence ao Corinthians, mas uma solicitação feita pelos mineiros travou as negociações.