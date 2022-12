Gilberto é oferecido ao Grêmio e a outros clubes do Brasil

Atacante tem contrato com o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, até 30 de junho de 2023, mas já quer retornar ao país natal

O centroavante Gilberto, atualmente no Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, pretende voltar ao Brasil no mercado da bola, como soube a GOAL. O atleta foi oferecido ao Grêmio e a outros clubes do futebol nacional em meio aos preparativos para o ano seguinte.

Embora tenha contrato com o clube até junho de 2023, o atacante de 33 anos trabalha com a possibilidade de volta ao país natal. Os agentes do jogador o ofereceram a alguns dos principais clubes do país, pensando na próxima temporada, mas ainda não obtiveram resposta.

O centroavante acredita que seria interessante voltar ao país após a passagem rápida pelos Emirados Árabes Unidos. O último clube a defender no Brasil foi o Bahia, entre julho de 2018 e janeiro de 2022.

Gilberto gostaria de atuar novamente no país natal e quer acertar o retorno a partir de janeiro de 2023. A volta ao Brasil, contudo, ainda não tem definição. O atleta está disposto a negociar a liberação com o Al-Wasl nesta janela de transferências.

Na atual temporada do país, o atacante disputou 11 jogos, com 882 minutos em campo. No período, fez seis gols e se responsabilizou por duas assistências.