Cruzeiro x Pouso Alegre: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Semifinal do Campeonato Mineiro 2026

Neste sábado (28), Cruzeiro e Pouso Alegre se enfrentam, às 18h30 (horário de Brasília), pelo duelo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro 2026. A partida acontece no Mineirão, em Belo Horizonte, e possui transmissão ao vivo do Premiere, na TV por assinatura, e SportyNet, no Youtube (confira a programação completa de futebol aqui).

O Cruzeiro chega para o compromisso cercado por cobranças sobre o trabalho de Tite. O empate recente pelo Campeonato Brasileiro diante do Corinthians ampliou o nível de pressão sobre o treinador, especialmente pelo desempenho abaixo das expectativas. Ainda assim, a equipe mineira carrega a vantagem construída no primeiro duelo e depende apenas de um empate para confirmar a vaga na decisão estadual.

Notícias e prováveis escalações

A Raposa venceu o jogo de ida por 2 a 1, no Manduzão, e abriu vantagem mínima no confronto. Com isso, o time comandado por Tite avança à final do Campeonato Mineiro até mesmo com igualdade no placar. O cenário é favorável, mas o ambiente interno pede resposta dentro de campo.

Na Toca da Raposa, o momento é de atenção. Sem vencer no Brasileirão até aqui, o Cruzeiro vem de empate por 1 a 1 com o Corinthians, resultado que aumentou a insatisfação da torcida. Após o apito final no Mineirão, parte dos torcedores chegou a pedir a saída de Tite, evidenciando o clima de instabilidade que cerca a equipe.

Do outro lado, o Pouso Alegre vive um dos capítulos mais importantes de sua história. Pela primeira vez em 112 anos, o clube alcançou a semifinal do Campeonato Mineiro. Embalado pelo título de campeão do interior, o time entra em campo motivado e disposto a prolongar o sonho.

Cruzeiro: Cássio; William (Fagner), Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Gerson, Christian, Matheus Pereira; Kaio Jorge. Técnico: Tite.

Pouso Alegre: Thiago Braga; Marcelo Cauã, Da Silva, Victão, Xandão, Matheus Nunes; Alexandre, Jorge Magé, Romário, Thiago Rubim, Gabriel Tota. Técnico: Danilo.

Desfalques

Cruzeiro

Jonathan Jesus, Chico da Costa e Luis Sinisterra, todos no departamento médico.

Pouso Alegre

Sem ausências confirmadas.

Quando é?

Data: sábado, 28 de fevereiro de 2026

sábado, 28 de fevereiro de 2026 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Mineirão, Belo Horizonte

Links úteis