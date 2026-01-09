Cruzeiro x Pouso Alegre: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Mineiro 2026

Cruzeiro e Pouso Alegre se enfrentam neste sábado (10), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do 39º título do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro tenta encerrar um jejum de seis anos sem conquistas estaduais, sequência marcada pelo domínio do rival Atlético-MG, campeão das últimas seis edições. A partida deste sábado marca a estreia do técnico Tite no comando da Raposa e é um dos principais destaques da rodada de abertura do Mineiro.

Do outro lado, o Pouso Alegre inicia sua campanha no Campeonato Mineiro pela nona vez na história. A equipe será comandada pelo técnico Danilo Andrade, que terá todo o elenco à disposição para o confronto.

Cruzeiro: Cássio; Kauã Moraes, Jonathan Jesus, João Marcelo e Kauã Prates; Walace, Matheus Henrique e Rodriguinho; Kaique Kenji, Rayan Lelis e Chico da Costa. Técnico: Tite.

Pouso Alegre: Thiago Brava; Da Silva, Victor Oliveira, Vitão e Enzo; Thomas Augustin, Ítalo Henrique, Gabriel Tota e Bruno Oliveira; De Paula e Ricardo Bueno. Técnico: Danilo Andrade.

Desfalques

Cruzeiro

Janderson, Villalba, Marquinhos e Matheus Cunha estão lesionados.

Pouso Alegre

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 10 de janeiro de 2026

sábado, 10 de janeiro de 2026 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Estádio Mineirão - Belo Horizonte, MG

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

