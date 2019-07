Cruzeiro pode perder pontos no Brasileirão por dívida de Willian?

Raposa poderia ser punida pela Fifa por conta de dívida referente à compra de Willian, mas já obteve recurso no TAS (Tribunal Arbitral do Esporte)

O poderia perder seis pontos no Campeonato Brasileiro 2019 por conta de uma punição pelo não pagamento da dívida pela aquisição de Willian, atualmente no . A informação foi divulgada pela coluna do Ancelmo Gois, do jornal O Globo. O clube, no entanto, obteve recurso e adiou o pagamento do débito.

Os mineiros devem 1,5 milhão de euros (R$ 6,3 milhões) da compra de Willian, realizada em 2014. Em 2017, o Zorya, da , acionou a Fifa para receber o montante. Em março deste ano, a Fifa deu ganho de causa para os ucranianos sob o risco de pena com perda de seis pontos por parte dos mineiros se não houvesse o pagamento do débito. A entrou com recurso e obteve nessa terça-feira (9) a resposta da Fifa.

O clube celeste divulgou o fato em seu site oficial por meio de comunicado, alegando que não perderá pontos na atual edição do Brasileirão.

"O Cruzeiro, conforme nota oficial da FIFA divulgada ontem, não corre nenhum risco de perda de pontos no Campeonato Brasileiro ou qualquer outra competição que esteja disputando.

Há um processo tramitando na FIFA, do FC Zorya da Ucrânia contra o Cruzeiro Esporte Clube, relativo à transferência do atleta William Bigode.

O Cruzeiro EC perdeu a causa em primeira instância, mas, em seguida, entrou com um recurso conseguindo uma liminar que foi aceita pela FIFA e pelo CAS - Corte Arbitral do Esporte. Um novo julgamento será marcado dentro de aproximadamente 10 meses. Segundo nosso advogado internacional, Dr. Breno Tanuri, se houver nova derrota, o Clube terá 90 dias para efetuar o pagamento da dívida.

Diante disso, nāo há nenhuma verdade quando se fala em perda de pontos".