Cruzeiro negocia ida de Eduardo Brock ao Cerro Porteño

Zagueiro de 31 anos tem contrato na Toca da Raposa II até dezembro de 2023. Ele deve assinar por duas temporadas no futebol paraguaio

O Cruzeiro negocia a saída de Eduardo Brock para o Cerro Porteño, do Paraguai, no mercado da bola. O zagueiro pode assinar por duas temporadas com o clube sul-americano, como soube a GOAL.

A proposta dos paraguaios foi apresentada aos mineiros ainda na última terça-feira (14), dias seguinte ao empate por 1 a 1 diante do Atlético-MG, pelo clássico do Campeonato Mineiro.

O defensor, que tem contrato com os mineiros até dezembro de 2023, pode deixar a Toca da Raposa II para defender as cores do clube sul-americano ainda nesta janela de transferências. É possível que haja uma compensação financeira nas tratativas.

Contratado em março de 2021, depois de deixar o Ceará, o zagueiro Eduardo Brock não tem um salário considerado elevado no Cruzeiro. Ele recebe cerca de R$ 100 mil por mês no clube.

Nesta temporada, o defensor de 31 anos fez quatro jogos, com 327 minutos em campo. No período, não marcou gols ou deu assistências para os companheiros.