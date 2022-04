Cruzeiro renova contrato com Eduardo Brock por uma temporada

O Cruzeiro acertou a renovação de Eduardo Brock por mais um ano. O zagueiro de 30 anos assinará até o fim de maio de 2022 na Toca da Raposa II, conforme apurado pela GOAL.

A sua permanência foi acertada nos últimos dias. As partes já trocam minutas para que o atleta siga no clube por mais 12 meses. O seu atual compromisso se encerraria em 31 de maio deste ano.

A gestão de Ronaldo Fenômeno avaliou o contrato do jogador, firmado ainda pela diretoria comandada pelo presidente Sérgio Santos Rodrigues, e aprovou a manutenção dos moldes estabelecidos anteriormente.

Eduardo Brock seguirá recebendo os salários de seu antigo vínculo — ele fatura cerca de R$ 100 mil por mês na Toca da Raposa. A sua permanência deve ser anunciada nos próximos dias.

Em Belo Horizonte desde a temporada passada, o zagueiro de 30 anos soma 47 partidas pelo clube, com três gols marcados e uma assistência. Ele já foi utilizado em 15 jogos do time sob o comando do técnico Paulo Pezzolano, que é favorável à sua permanência em Belo Horizonte.