Cruzeiro já inicia planos para voltar à elite do Brasileirão em 2022

A Raposa já começou a preparação para a próxima temporada pensando em contratações certeiras e corte de gastos

Após "salvar o time do rebaixamento", como vem dizendo em entrevistas, Felipão e a diretoria do já começam o planejamento para 2021. O objetivo é um só: voltar para a Série A do Brasileirão.

Não significa que um clube vai gastar acima do necessário. Depois de decepcionar em 2020 - muitos esperavam que a fosse "bater e voltar" na - mesmo tendo, de longe, a folha salarial mais cara dentre os 20 clubes que participam da segunda divisão, o presidente da equipe, Sérgio Rodrigues, planeja montar um elenco mais barato e competitivo.

Tendo disputado a Série B com um orçamento de R$ 3 milhões mensais no pagamento de salários para o elenco, o Cruzeiro deve cortar gastos e enxugar a folha salarial para 2021. Saem, assim, veteranos caros, e o time planeja investir em cinco reforços para a próxima temporada. Jogadores que chegariam para ser titulares sem ter um custo tão elevado.

O principal objetivo do clube no mercado é achar melhorias nas laterais e no meio de campo. Patrick Brey não deve ficar, por exemplo. Assim, a Raposa deve ir ao mercado para encontrar um nome para disputar posição com Matheus Pereira, jovem promessa da base que vem se destacando pela lateral esquerda.

Mesma situação no meio de campo. Régis já foi embora e nomes jovens como Claudinho e Marco Antônio não empolgam Felipão. Assim, tendo apenas Giovanni para atuar como meia, o Cruzeiro deve procurar no mercado por um titular da posição.

Cruzeiro vem conseguindo reduzir drasticamente sua folha salarial. A folha que em outubro de 2019 era de R$ 7,6 milhões do elenco principal, hoje está na casa dos R$ 3,6 milhões. Ainda sim é a maior da Série B, quase o triplo da , vice-líder no quesito. (Segue) — BR Contracts (@BRContracts) January 6, 2021

O ataque também deve receber novos nomes. De todas as contratações feitas pelos mineiros para a atual temporada, só Aírton e Rafael Sóbis convenceram a torcida. Marcelo Moreno, Pottker, Sassá e Arthur Caíke, entre outros, não conseguiram alcançar um futebol suficiente.va

Isso será possível por conta de um pequeno desmanche que acontecerá no clube. Com um elenco vasto, já que o clube acabou contratando muitos nomes tentando se recuperar na temporada, a Raposa priorizará qualidade em 2021: serão poucas contratações, enxugando e se livrando de veteranos mais caros.