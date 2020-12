Sóbis no Cruzeiro 2020: gol para Puskás e guinada na Série B

O atacante, que voltou ao clube mineiro após passagem pelo Ceará, tem sido decisivo aos 35 anos

Se o levantava temores de que poderia cair para a , em meio a uma campanha ruim e dos pontos deduzidos na primeira parte de sua caminhada na , a chegada do técnico Luiz Felipe Scolari alavancou a . Felipão completou, contra o de , o seu 10º jogo nesta sua segunda passagem pelo clube mineiro e conquistou 21 dos 30 pontos disputados. Hoje, há até quem sonhe com a possibilidade de acesso à primeira divisão. Dentro de campo, contudo, o nome da guinada celeste é Rafael Sóbis.

Assim como Felipão, Sóbis já tinha um passado vitorioso no Cruzeiro antes de voltar, em 2020, para a sua segunda passagem pelo clube. Até aqui, o atacante disputou cinco jogos desde que deixou o Ceará: marcou quatro vezes e ainda deu passe para um gol. No único jogo até o momento em que não foi decisivo, a Raposa perdeu por 2 a 1 para o Confiança. Foi a única derrota do Cruzeiro com Sóbis e sob o comando de Felipão.

Toda essa importância do atacante de 35 anos ganhou contornos históricos com o golaço marcado por ele, através de um chute desferido de antes do meio-campo, contra o , pela 26ª rodada da Série B. Além da pintura, que já surge com força para ser candidata à próxima edição disponível do Prêmio Puskas (a premiação que a Fifa concede ao gol mais bonito), Sóbis marcou outro gol, de pênalti, e deu uma assistência.

O impacto do veterano atacante foi significativo. Além do fator anímico, de confiança, e dos gols, o Cruzeiro passou a vencer mais. Segundo dados da Opta Sports, sem Rafael Sóbis a Raposa venceu 38% dos 21 jogos que disputou; com o camisa 23 o índice subiu para 70% nas cinco partidas que disputou.

Evidente que há o impacto de Felipão, cujo aproveitamento de 70% no geral (6 vitórias, 3 empates e uma derrota) é o melhor de um treinador nesta Série B. Mas com a bola rolando, a guinada deste Cruzeiro de 2020 tem o rosto e os gols de Rafael Sóbis.

O Cruzeiro está em 11º, com 34 pontos – a nove do Cuiabá, que ocupa a quarta colocação.