Cruzeiro x Internacional: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Cruzeiro e Internacional se enfrentam neste sábado (23), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Mineirão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Prime Video, no streaming (veja a programação completa).

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Notícias e prováveis escalações

Após vencer o Botafogo por 2 a 0 na última rodada, o Cruzeiro busca a segunda vitória consecutiva para seguir na disputa pelas primeiras posições do Brasileirão. No momento, a Raposa ocupa a terceira colocação, com 38 pontos e 63% de aproveitamento. Em 20 jogos, são 11 vitórias, cinco empates e quatro derrotas.

Já o Internacional aparece na parte intermediária da tabela, com 24 pontos e um jogo a menos no campeonato. Em 19 partidas, o Colorado acumula seis vitórias, seis empates e seis derrotas, com aproveitamento de 42%. Vale lembrar que, antes de enfrentar o Cruzeiro, a equipe gaúcha terá um duelo decisivo contra o Flamengo nesta quarta-feira (20), valendo vaga nas quartas de final da Libertadores.

Cruzeiro: Cássio; Jonathan, Villalba, Fabrício Bruno e Kauã Prates; Walace, Lucas Silva e Eduardo; Matheus Pereira, Wanderson e Kaio Jorge.

Internacional: Rochet; Alan Benítez (Braian Aguirre), Clayton, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Ricardo Mathias.

Desfalques

Cruzeiro

João Marcelo, Janderson e Fagner seguem fora.

Internacional

Ronaldo, Carbonero, Mercado, Ivan, Bruno Gomes e Lucca Drummond estão machucados.

Quando é?

Data: sábado, 23 de agosto de 2025

sábado, 23 de agosto de 2025 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Estádio Mineirão - Belo Horizonte, MG

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 88 jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma 33 vitórias, contra 29 do Cruzeiro, além de 26 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2025, o Colorado venceu por 3 a 0.

Classificação

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