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Mounique Vilela

Cruzeiro x Internacional: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

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Cruzeiro x Internacional
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Equipes se enfrentam neste sábado (23), no Estádio Mineirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cruzeiro e Internacional se enfrentam neste sábado (23), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Mineirão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Prime Video, no streaming(veja a programação completa).

O confronto entre Cruzeiro e Internacional no Brasileirão atrai muitos fãs ansiosos por assistir ao vivo e torcer por seus times favoritos. Para quem deseja adicionar um toque extra de emoção à experiência, os melhores sites de apostas com bônus são uma excelente escolha. Com os bônus disponíveis, você poderá maximizar suas apostas e aumentar suas chances de ganhar enquanto acompanha o desenrolar da partida.

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Notícias e prováveis escalações

Após vencer o Botafogo por 2 a 0 na última rodada, o Cruzeiro busca a segunda vitória consecutiva para seguir na disputa pelas primeiras posições do Brasileirão. No momento, a Raposa ocupa a terceira colocação, com 38 pontos e 63% de aproveitamento. Em 20 jogos, são 11 vitórias, cinco empates e quatro derrotas.

Já o Internacional aparece na parte intermediária da tabela, com 24 pontos e um jogo a menos no campeonato. Em 19 partidas, o Colorado acumula seis vitórias, seis empates e seis derrotas, com aproveitamento de 42%. Vale lembrar que, antes de enfrentar o Cruzeiro, a equipe gaúcha terá um duelo decisivo contra o Flamengo nesta quarta-feira (20), valendo vaga nas quartas de final da Libertadores.

Copa Libertadores
Barcelona de Guayaquil crest
Barcelona de Guayaquil
BSC
Cruzeiro crest
Cruzeiro
CRU
Brasileirão
Internacional crest
Internacional
INT
Grêmio crest
Grêmio
GRE

Cruzeiro: Cássio; Jonathan, Villalba, Fabrício Bruno e Kauã Prates; Walace, Lucas Silva e Eduardo; Matheus Pereira, Wanderson e Kaio Jorge.

Internacional: Rochet; Alan Benítez (Braian Aguirre), Clayton, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Ricardo Mathias.

Escalações de Cruzeiro x Internacional

CruzeiroHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-4-1-1

Home team crestINT
1
Cassio
15
Fabricio Bruno
12
William
25
L. Villalba
6
Kaiki
88
C. Cardoso
16
L. Silva
10
M. Pereira
94
Wanderson
29
L. Romero
19
Kaio Jorge
1
S. Rochet
18
Juninho
4
Vitao
35
B. Aguirre
26
A. Bernabei
21
Wesley
17
Tabata
10
Alan Patrick
36
Richard
14
A. Rodriguez
49
R. Mathias

4-4-1-1

INTAway team crest

CRU
-Escalação

Reservas

Técnico

  • L. Jardim

INT
-Escalação

Reservas

Técnico

  • R. Machado

Desfalques

Cruzeiro

João Marcelo, Janderson e Fagner seguem fora.

Internacional

Ronaldo, Carbonero, Mercado, Ivan, Bruno Gomes e Lucca Drummond estão machucados.

Quando é?

  • Data: sábado, 23 de agosto de 2025
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Mineirão - Belo Horizonte, MG 

Retrospecto recente

CRU
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

INT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/8
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

Em 88 jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma 33 vitórias, contra 29 do Cruzeiro, além de 26 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2025, o Colorado venceu por 3 a 0.

CRU

Outros

INT

0

2

Empates

3

Vitórias

1

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

Classificação

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Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.