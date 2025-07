Cruzeiro x Grêmio: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (13), no Estádio Mineirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cruzeiro e Grêmio se enfrentam neste domingo (13), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Prime Video, no streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Embalado por cinco vitórias e dois empates nos últimos sete jogos disputados do Brasileirão, o Cruzeiro volta a campo na briga pelas primeiras posições. Na vice-liderança, com 24 pontos, a Raposa aproveitou a paralisação do Mundial de Clubes e disputou dois jogos treinos: no primeiro jogo, a equipe foi derrotada pelo Defensa y Justicia por 1 a 0, mas venceu o Banfield por 1 a 0.

Por outro lado, o Grêmio venceu o São José por 2 a 0 e conquistou a Recopa Gaúcha. No Brasileirão, o Tricolor Gaúcho ocupa a parte intermediária da tabela, com 16 pontos. Nos últimos três jogos, foram duas vitórias e um empate.

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge.

Grêmio: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Lucas Esteves; Villasanti, Alex Santana, Alysson, Cristaldo (Ronald ou Edenilson) e Amuzu; Braithwaite.

Desfalques

Cruzeiro

Eduardo cumprirá suspensão, enquanto João Marcelo e Matheus Henrique seguem machucados.

Grêmio

Dodi está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e João Pedro está machucado.

Quando é?

Data: domingo, 13 de julho de 2025

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Mineirão - Belo Horizonte, MG

Últimos jogos

Confrontos diretos

Em 82 jogos disputados entre as equipes, o Cruzeiro soma 33 vitórias, contra 26 do Grêmio, além de 23 empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2024, as equipes empataram por 1 a 1.

Classificação

