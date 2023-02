Cruzeiro x Grêmio ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam neste sábado (25), pela primeira rodada; veja como como acompanhar na TV

Buscando o título inédito, Cruzeiro e Grêmio estreiam no Campeonato Brasileiro feminino na noite deste sábado (25), às 19h (de Brasília), no Castor Cifuentes. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Na última temporada, o Grêmio foi eliminado nas quartas de final do Brasileirão para o Palmeiras. Na ocasião, foi derrotado no primeiro jogo por 5 a 0 e na volta por 2 a 1. Já o último compromisso em campo foi ainda em 2022, quando goleou o rival Internacional por 4 a 1 no início de novembro, pelo Gauchão feminino.

Do outro lado, o Cruzeiro se livrou do rebaixamento para a Série B. Ficou em 12º lugar, com 13 pontos. Primeira equipe fora do Z-4. Na ocasião, foram três vitórias, quatro empates e oito derrotas. Já o último jogo oficial também foi em novembro quando empatou com o Atlético-MG por 1 a 1 no Campeonato Mineiro de 2022.

Prováveis escalações

Cruzeiro feminino: A confirmar.

Grêmio feminino: A confirmar.

Desfalques

Cruzeiro

Sem desfalques confirmados.

Grêmio

Não há desfalques confirmados.

Quando é?