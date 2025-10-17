+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Brasileirão
team-logoCruzeiro
team-logoFortaleza
ASSISTA COM O
Mounique Vilela

Cruzeiro x Fortaleza: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (18), no Estádio Mineirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cruzeiro e Fortaleza se enfrentam neste sábado (18), às 21h (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

No embate entre Cruzeiro e Fortaleza, os fãs podem amplificar sua experiência de visualização através das apostas esportivas. O uso de um código promocional BetBoom pode ajudar a desbloquear ofertas e condições especiais que tornam o jogo ainda mais empolgante, especialmente em um confronto tão aguardado.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Notícias e prováveis escalações

Após empatar com o Atlético-MG por 1 a 1, o Cruzeiro volta a campo buscando reencontrar o caminho da vitória. Sem vencer há quatro rodadas no Brasileirão, com uma derrota e três empates, a Raposa ocupa a terceira posição, com 53 pontos, oito a menos que o líder Palmeiras. 

Brasileirão
Ceará crest
Ceará
CEA
Cruzeiro crest
Cruzeiro
CRU
Brasileirão
Fortaleza crest
Fortaleza
FOR
Atlético-MG crest
Atlético-MG
CAM

Por outro lado, o Fortaleza está na luta contra o rebaixamento. Em 18º lugar, com 24 pontos, o Leão do Pici está a sete pontos do Santos, primeira equipe fora do Z-4. Em 27 jogos, registra seis vitórias, seis empates e 15 derrotas. Aproveitamento de 29%.

Cruzeiro: Léo Aragão; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kauã Prates; Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira e Christian; Wanderson e Gabigol.

Fortaleza: Brenno; Mancuso, Brítez, Gazal e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Pochettino; Breno Lopes, Pikachu e Lucero.

Escalações de Cruzeiro x Fortaleza

CruzeiroHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestFOR
41
Leonardo
25
L. Villalba
2
K. Moraes
36
Kaua Prates
15
Fabricio Bruno
99
K. Arroyo
16
L. Silva
29
L. Romero
88
C. Cardoso
10
M. Pereira
9
G. Barbosa
12
Brenno
14
E. Mancuso
6
B. Pacheco
33
E. Britez
34
L. Gazal
26
B. Lopes
80
J. Herrera
88
L. Sasha
7
T. Pochettino
29
R. Santos
9
J. Lucero

4-2-3-1

FORAway team crest

CRU
-Escalação

Reservas

Técnico

  • L. Jardim

FOR
-Escalação

Reservas

Técnico

  • M. Palermo

Desfalques

Cruzeiro

Kaio Jorge e Kaiki Bruno estão suspensos, enquanto Matheus Henrique está machucado.

Fortaleza

Deyverson, Gastón Ávila, Adam Bareiro, Kuscevic e Pablo vão cumprir suspensão. Já João Ricardo, Emmanuel Martínez, Tinga, Bruno Pacheco, Weverson e Marcelo Benevenuto estão lesionados.

Quando é?

  • Data: sábado, 18 de outubro de 2025
  • Horário: 21h (de Brasília)
  • Local: Estádio Mineirão - Belo Horizonte, MG 

Retrospecto recente

CRU
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/5
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
3/5

FOR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/9
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

Em 18 jogos disputados entre as equipes, o Cruzeiro soma nove vitórias, contra quatro do Fortaleza, além de cinco empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, a Raposa venceu por 2 a 0.

CRU

Outros

FOR

2

Vitórias

1

Empate

2

Vitórias

5

Gols feitos

4
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Links úteis

Publicidade

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

0