Cruzeiro x Fortaleza: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Cruzeiro e Fortaleza se enfrentam neste sábado (18), às 21h (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após empatar com o Atlético-MG por 1 a 1, o Cruzeiro volta a campo buscando reencontrar o caminho da vitória. Sem vencer há quatro rodadas no Brasileirão, com uma derrota e três empates, a Raposa ocupa a terceira posição, com 53 pontos, oito a menos que o líder Palmeiras.

Por outro lado, o Fortaleza está na luta contra o rebaixamento. Em 18º lugar, com 24 pontos, o Leão do Pici está a sete pontos do Santos, primeira equipe fora do Z-4. Em 27 jogos, registra seis vitórias, seis empates e 15 derrotas. Aproveitamento de 29%.

Cruzeiro: Léo Aragão; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kauã Prates; Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira e Christian; Wanderson e Gabigol.

Fortaleza: Brenno; Mancuso, Brítez, Gazal e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Pochettino; Breno Lopes, Pikachu e Lucero.

Desfalques

Cruzeiro

Kaio Jorge e Kaiki Bruno estão suspensos, enquanto Matheus Henrique está machucado.

Fortaleza

Deyverson, Gastón Ávila, Adam Bareiro, Kuscevic e Pablo vão cumprir suspensão. Já João Ricardo, Emmanuel Martínez, Tinga, Bruno Pacheco, Weverson e Marcelo Benevenuto estão lesionados.

Quando é?

Data: sábado, 18 de outubro de 2025

sábado, 18 de outubro de 2025 Horário: 21h (de Brasília)

21h (de Brasília) Local: Estádio Mineirão - Belo Horizonte, MG

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 18 jogos disputados entre as equipes, o Cruzeiro soma nove vitórias, contra quatro do Fortaleza, além de cinco empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, a Raposa venceu por 2 a 0.

Classificação

