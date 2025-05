Cruzeiro x Flamengo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (4), no Estádio Mineirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam neste domingo (4), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida será transmitida ao vivo pela Record na TV aberta, pela CazéTV no YouTube, além do Premiere no pay-per-view e do PlayPlus via streaming. (confira a programação completa).

Embalado pela vitória por 2 a 0 sobre o Vila Nova no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Cruzeiro volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. A Raposa busca se consolidar no G-4 da tabela e, com 10 pontos conquistados, tem um aproveitamento de 55% até o momento.

Do outro lado, o Flamengo também chega confiante após vencer o Botafogo-PB por 1 a 0 na Copa do Brasil. No Brasileirão, o Rubro-Negro está invicto e firme na disputa pelas primeiras posições. A equipe venceu o Vitória por 2 a 1, o Grêmio por 2 a 0, o Juventude por 6 a 0 e o Corinthians por 4 a 0. Além disso, empatou sem gols com o Vasco e por 1 a 1 com o Internacional.

Em 83 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 33 vitórias, contra 28 do Cruzeiro, além de 22 empates. No último encontro válido pelo segundo turno do Brasileirão de 2024, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva (Carlos Eduardo), Christian, Matheus Pereira (Gabigol); Wanderson (Marquinhos), Kaio Jorge.

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, De la Cruz, Gerson, Arrascaeta; Michael (Pedro), Bruno Henrique.

Desfalques

Cruzeiro

João Marcelo e Matheus Henrique estão lesionados.

Flamengo

Matías Viña segue machucado.

Quando é?