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Lateral de 19 anos ganhou destaque no profissional, foi convocado para a seleção sub-20 e despertou interesse de clubes brasileiros e europeus

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O Cruzeiro entrou na disputa pela contratação de Lorenzo, lateral-esquerdo de 19 anos do Cuiabá, que também desperta o interesse do Southampton, da Inglaterra. O clube mineiro busca reforçar o setor para a próxima temporada, enquanto o Dourado vê a negociação do jovem, valorizado pelas atuações na equipe profissional e na seleção brasileira sub-20, como cada vez mais provável. A informação é da apuração do ge, que conversou com o presidente do Dourado, Cristiano Dresch.

Lorenzo vive um momento de valorização no mercado após ganhar espaço no elenco profissional do Cuiabá durante a temporada. O jovem recebeu sua primeira convocação para a seleção sub-20 e teve destaque nos amistosos contra o Peru. Na goleada por 9 a 0, na última segunda-feira, participou de quatro gols, com uma assistência e envolvimento em outras jogadas ofensivas.

Em entrevista ao ge, Cristiano Dresch confirmou o interesse do Southampton e afirmou que o clube inglês deve formalizar uma oferta em breve. O dirigente também revelou que equipes da França e da Holanda entraram em contato para buscar informações sobre o lateral.

"Esse clube inglês está muito interessado no Lorenzo. A notícia que temos é que fará uma proposta nos próximos dias. Ainda não tive um contato oficial diretamente comigo, mas sabemos que o nome dele foi aprovado dentro do clube. Também recebemos ligações de clubes franceses e holandeses", disse.

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O interesse pelo lateral não se limita ao futebol europeu. O Cruzeiro também monitora Lorenzo e chegou a apresentar uma proposta, recusada pelo Cuiabá. Já o Red Bull Bragantino procurou a diretoria mato-grossense para consultar os valores envolvidos em uma possível negociação. Sobre a movimentação dos clubes brasileiros, Dresch comentou: "Temos também o Cruzeiro muito interessado, e o Red Bull já questionou valores".

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O Cuiabá, inclusive, já recebeu uma proposta oficial por Lorenzo, mas não revelou qual clube foi responsável pela oferta. A diretoria considera o jogador um ativo valorizado e estipulou uma multa rescisória de R$ 40 milhões para transferências nacionais e € 50 milhões para negociações com equipes do exterior. O cenário, porém, aponta para uma possível saída na próxima janela de transferências.

Dresch acredita que a negociação deve acontecer e não escondeu o otimismo em relação à venda do lateral, que vem atraindo cada vez mais interessados após suas atuações pelo Cuiabá e pela seleção brasileira sub-20. Ao avaliar as chances de o jogador deixar o clube, o presidente foi direto: "Uns 99% de que vamos negociar".

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Enquanto permanece na Série B, competição que terminou na 14ª colocação, o Cuiabá busca aproveitar a valorização de seus jovens talentos para movimentar o mercado e reforçar os cofres do clube. Do outro lado, o Cruzeiro procura alternativas para as laterais após as saídas de Kaiki Bruno e Kauã Prates no início do ano e vê Lorenzo como uma oportunidade de apostar em um jogador jovem para reforçar o setor na próxima temporada.