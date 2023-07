Cruzeiro entra em concorrência com o Grêmio e envia proposta por Rafael Papagaio

Tricolor gaúcho ofereceu quatro anos de contrato ao atacante, que ainda tem vínculo com o Palmeiras

O Cruzeiro entrou na briga com o Grêmio por Rafael Papagaio e enviou uma proposta contratual pelo jogador, como soube a GOAL. Os moldes da oferta ainda são mantidos em sigilo, mas há interesse do clube em contar com o centroavante em definitivo.

O Tricolor gaúcho também apresentou uma proposta pela contratação do jogador de 24 anos, que tem vínculo com o Palmeiras até dezembro de 2023. A oferta gremista é para assinar um compromisso de quatro temporadas.

Rafael Papagaio avalia as duas ofertas no mercado da bola, já que foi avisado que não seguirá no Palmeiras ao fim do contrato. O centroavante vê prós e contras nas duas ofertas: ele teria mais chances no Cruzeiro, mas crê que no Grêmio teria mais possibilidades de títulos.

O centroavante de 24 anos voltou ao Brasil no fim do mês passado, depois do empréstimo ao FC Baniyas, dos Emirados Árabes Unidos. Ele defendeu o time estrangeiro por uma temporada.

Revelado pelas divisões de base do Palmeiras, Rafael Papagaio não conseguiu se firmar no clube. Ele acumulou empréstimos ao longo do contrato — atuou por Atlético-MG, Goiás, Cuiabá e Ituano.

Na última temporada, Rafael Papagaio disputou 20 partidas pelo FC Baniyas, somando 1.587 minutos. No período, o atacante marcou sete gols e deu uma assistência.