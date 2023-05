Cruzeiro tem dívida de R$ 1,058 bilhão, mas recuperação judicial e SAF esticam prazos

Clube associativo teve superávit de R$ 148,306 milhões no ano passado; diretoria se prepara para divulgar balanço de 2022

O Cruzeiro tem uma dívida líquida de R$ 1,058 bilhão, de acordo com o balçanço financeiro de 2022, obtido com exclusividade pela GOAL. O clube já confeccionou o documento do antigo exercício, mesmo que não tenha divulgado até 30 de abril, conforme determinado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Como se tornou SAF (Sociedade Anônima do Futebol), os mineiros só têm obrigação de divulgar o demonstrativo da associação, que teve superávit de R$ 148,306 milhões no ano anterior.

Hoje, o débito do Cruzeiro é considerado controlado. A transformação em SAF, a recuperação judicial da associação e o acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional esticam os prazos de pagamento do clube. A cúpula prorrogou as datas de pagamento com as três ações. Após a assinatura da SAF, a associação tem mostrado eficiência, de acordo com o documento, apresentando cortes de custos e superávit financeiro, sem dependência de repasses ou novos empréstimos.

O superávit obtido em 2022 se explica pelas vendas dos centros de treinamentos — Toca da Raposa I e Toca da Raposa II —, ocorridas em 27 de maio do ano passado. Essas transações tiveram como contrapartida a assunção do pagamento, pela SAF, de parte considerável da dívida tributária da associação. Os dois espaços foram negociados por R$ 209,023 milhões, de acordo com o documento.

De acordo acordo com o balanço cruzeirense, o valor contábil alocado aos dois centros de treinamentos é de R$ 78 milhões. Hoje, ambos têm gestão da SAF, que é liderada por Ronaldo Fenômeno.

Ainda no ano passado, a associação fez um acordo com a PGFN, aderindo ao Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE), de 2 de julho de 2021. Foi aplicado um desconto de aproximadamente 50% no valor da dívida, que passou de R$ 370.321.340,09 para R$ 183.072.713,06, divididos em 145 parcelas, das quais, sete foram pagas em 2022.

Em relação às pendências previdenciárias, o valor caiu de R$ 49.417.892,41 para R$ 27.063.561,41 após aplicação de desconto de 45%. Este montante foi parcelado em 60 vezes, das quais sete foram quitadas ainda no ano passado.

O Cruzeiro deve divulgar o novo balanço financeiro até o início da próxima semana, conforme apurado pela reportagem. A SAF não tem esta mesma obrigação, de acordo com a lei aprovada em Brasília por executivo e legislativo.