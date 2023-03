D'Alessandro vence primeiro desafio no Cruzeiro e acalma ânimos no vestiário após derrota no Mineiro

Rafael Cabral, Lucas Oliveira e Gilberto entraram em rota de colisão e discutiram após derrota, mas dirigente conseguiu contornar a situação

Três jogadores do Cruzeiro protagonizaram uma discussão acalorada no vestiário da Arena do Jacaré, logo após a derrota por 2 a 0 para o América-MG, na tarde desse sábado (11), pela ida da semifinal do Campeonato Mineiro. O conflito foi entre o goleiro Rafael Cabral, o zagueiro Lucas Oliveira e o centroavante Gilberto. O novo coordenador de futebol do clube, Andrés D'Alessandro, colocou panos quentes na discussão, como soube a GOAL.

A reportagem apurou que a discussão não teve uma duração muito longa e se referia ao jogo ocorrido no período vespertino. Os atletas ficaram insatisfeitos com a atuação coletiva e o resultado — a equipe precisa vencer o adversário por três gols de diferença no duelo de volta, no próximo sábado (18), no Independência, para chegar à decisão. No entanto, tiveram pontos de vistas divergentes durante o papo no vestiário. O entrevero foi rapidamente contornado pelo novo coordenador de futebol do clube. O argentino Andrés D'Alessandro evitou que a situação ficasse ainda pior.

Com o intuito de melhorar o ambiente do grupo, o técnico Paulo Pezzolano exigiu que todos voltassem juntos da Arena do Jacaré à Toca da Raposa II — o trecho mais curto entre estádio e centro de treinamentos é de a 67,4 quilômetros. Familiares dos atletas que foram a Sete Lagoas, cidade do estádio, voltaram com os veículos até o centro de treinamentos para buscá-los — o grupo foi liberado por volta de 21h50 (de Brasília).

O Cruzeiro vive um momento conturbado na temporada. Embora tenha conseguido a classificação para a fase de mata-mata do Estadual, a equipe viveu momentos de perigo na competição e, por pouco, não conseguiu a classificação.