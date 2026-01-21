Cruzeiro x Democrata-GV: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Mineiro 2026

Cruzeiro e Democrata-GV se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal ge tv no YouTube, além do Premiere (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do 39º título do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro lidera o Grupo C com seis pontos conquistados. Após a derrota na estreia para o Pouso Alegre, por 2 a 1, a Raposa se recuperou e engatou duas vitórias consecutivas: superou o Tombense por 2 a 1 e aplicou uma goleada de 5 a 0 sobre o Uberlândia, mostrando força na competição.

Para o próximo confronto, o técnico Tite contará com uma novidade. O meia Gerson foi regularizado no BID da CBF e está à disposição para fazer sua estreia com a camisa do Cruzeiro.

Já o Democrata-GV aparece na vice-liderança do Grupo A, com quatro pontos, apenas um atrás da líder URT. A equipe começou o campeonato vencendo o Itabirito por 1 a 0, mas depois foi derrotada pelo América-MG, também por 1 a 0, e empatou sem gols com o Athletic Club.

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian (Gerson), Matheus Pereira; Arroyo, Kaio Jorge .

Democrata-GV: Thulio, Lucas Evangelista, Rafael Klein, Bryan Gabriel, Henrique, Maurício Ferreira, Luiz Henrique, Bernardo Diniz, Márcio Jonatan, Marcelo Henrique, Giovanni Carignano .

Desfalques

Cruzeiro

Matheus Cunha, Lucas Villalba, Matheus Henrique e Sinisterra estão machucados.

Democrata-GV

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 22 de janeiro de 2026

quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Mineirão, Belo Horizonte - MG

