Cruzeiro x Coritiba: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Cruzeiro e Coritiba se enfrentam nesta quinta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota para o Cianorte por 1 a 0 no primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paranaense, o Coritiba volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Na rodada de estreia, o Coxa foi derrotado pelo RB Bragantino por 1 a 0 no Couto Pereira.

Por outro lado, o Cruzeiro está em busca da recuperação após a goleada sofrida para o Botafogo por 4 a 0 na primeira rodada do Brasileirão. Na temporada, a Raposa acumula três vitórias e quatro derrotas em sete jogos.

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Gerson, Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge.

Coritiba: Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Coser, Bruno Melo; Fernando Sobral, Willian Oliveira, Sebastián Gómez; Ronier, Joaquín Lavega e Pedro Rocha.

Desfalques

Cruzeiro

Chico da Costa, Jonathan Jesus, Matheus Cunha e Marquinhos estão machucados.

Coritiba

Josué está suspenso, enquanto Rodrigo Rodrigues está lesionado.

Quando é?

Data: quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026

quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio Mineirão - Belo Horizonte, MG

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 51 confrontos disputados entre Cruzeiro e Coritiba, o Cruzeiro leva vantagem no histórico, com 23 vitórias, contra 13 do Coritiba, além de 15 empates. No último encontro, válido pelo Brasileirão 2024, o Coxa venceu a Raposa no Mineirão por 3 a 0.

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis