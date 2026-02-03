Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Brasileirão
team-logoCruzeiro
team-logoCoritiba
ASSISTA COM OASSISTA COM O
Mounique Vilela

Cruzeiro x Coritiba: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (5), no Estádio Mineirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cruzeiro e Coritiba se enfrentam nesta quinta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota para o Cianorte por 1 a 0 no primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paranaense, o Coritiba volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Na rodada de estreia, o Coxa foi derrotado pelo RB Bragantino por 1 a 0 no Couto Pereira.

Por outro lado, o Cruzeiro está em busca da recuperação após a goleada sofrida para o Botafogo por 4 a 0 na primeira rodada do Brasileirão. Na temporada, a Raposa acumula três vitórias e quatro derrotas em sete jogos.

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Gerson, Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge.

Coritiba: Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Coser, Bruno Melo; Fernando Sobral, Willian Oliveira, Sebastián Gómez; Ronier, Joaquín Lavega e Pedro Rocha.

Brasileirão
Cruzeiro crest
Cruzeiro
CRU
Coritiba crest
Coritiba
COR

Desfalques

Cruzeiro

Chico da Costa, Jonathan Jesus, Matheus Cunha e Marquinhos estão machucados.

Coritiba

Josué está suspenso, enquanto Rodrigo Rodrigues está lesionado.

Quando é?

  • Data: quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Mineirão - Belo Horizonte, MG 

Retrospecto recente

CRU
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
1/5

COR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
3/3
Jogos com mais de 2.5 gols
0/5
Ambos os times marcam
1/5

Últimos confrontos diretos

Em 51 confrontos disputados entre Cruzeiro e Coritiba, o Cruzeiro leva vantagem no histórico, com 23 vitórias, contra 13 do Coritiba, além de 15 empates. No último encontro, válido pelo Brasileirão 2024, o Coxa venceu a Raposa no Mineirão por 3 a 0.

CRU

Outros

COR

1

2

Empates

2

Vitórias

3

Gols feitos

2
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
0/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

Publicidade

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

0