Cruzeiro x Botafogo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo (6), no Mineirão; veja como acompanhar na TV e na internet

O Cruzeiro recebe o Botafogo neste domingo (6), a partir das 18h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

No meio da tabela, com 23 pontos, o Cruzeiro busca reencontrar o caminho da vitória após dois empates e uma derrota nos últimos três jogos. Sem Pepa, suspenso, a equipe será comandada pelo auxiliar Samuel Correia.

Já o Botafogo, embalado com a vitória sobre o Guaraní por 2 a 1 no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, volta as atenções para a disputa do Brasileirão. O Alvinegro está na liderança isolada, com 43 pontos. Foram 14 vitórias, um empate e duas derrotas. Um aproveitamento de 84% no torneio nacional. Poupados no meio da semana, Perri, Tiquinho Soares e Marçal voltam ao time titular.

Em 75 jogos disputados, o Cruzeiro soma 30 vitórias, contra 19 do Botafogo, além de 26 empates. No último encontro válido pela Série B de 2021, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Anderson; William (Palacios), Neris, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Filipe Machado, Lucas Silva e Mateus Vital; Bruno Rodrigues e Arthur Gomes. Técnico: Samuel Correia (auxiliar)

Botafogo: Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Gustavo Sauer (Júnior Santos), Tiquinho Soares e Victor Sá. Técnico: Bruno Lage.

Desfalques

Cruzeiro

Pepa, suspenso, não comandará a equipe, assim como Wesley, que recebeu o terceiro cartão amarelo.

Botafogo

Patrick de Paula, Luís Henrique e Rafael seguem como desfalques.

Quando é?