Cruzeiro x Barra-SC: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copinha 2026

Equipes se enfrentam neste sábado (3), no Estádio Dr. José Lancha Filho; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cruzeiro e Barra-SC se enfrentam neste sábado (03), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Municipal José Vessi, em Cravinhos, pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal CazéTV no YouTube. (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do segundo título da Copinha, o Cruzeiro integra o Grupo 13 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, ao lado de Barra-SC, Esporte de Patos e Francana. Considerada a grande favorita da chave, a equipe mineira chega com forte expectativa de classificação. Já o Barra-SC aposta no talento do atacante Felipe Dionísio como principal destaque. As duas melhores equipes do grupo avançam para a segunda fase da Copinha.

Cruzeiro: Marcelo Eráclito, Bruno Alves, Ivanilson, Kelvin Coutinho, Luis Felipy, Cauan Baptistella, Rhuan Gabriel, Lucas Belluco, Murilo Rhikman, Kenji, Rayan.

Barra-SC: Tiago, Gabriel Costa, Henrique Maranhão, João Marcelo, Lucas Cirilo, Rikelme Rocha, Felipe Dionisio, Dionathan, Lucas Cella, João Acássio, Vicente.

Desfalques

Cruzeiro

Sem desfalques confirmados.

Barra-SC

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

  • Data: sábado, 03 de janeiro de 2026
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Dr. José Lancha Filho - Franca, SP 

Como assistir de qualquer lugar com VPN

