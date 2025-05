Cruzeiro x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Superclássico Mineiro será disputado neste domingo (18), no Estádio Mineirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam na noite deste domingo (18), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Prime Video, no streaming, com narração de Galvão Bueno e comentários de Rafael Oliveira, Mauro Naves e Nadine Basttos (confira a programação completa).

Após a vitória sobre o Palestino por 2 a 1 na Copa Sul-Americana, o Cruzeiro volta as atenções para a disputa do Brasileirão. Na briga pelo G-4, a Raposa soma 16 pontos conquistados e chega embalado por três vitórias consecutivas no torneio nacional.

Por sua vez, o Atlético-MG venceu o Caracas por 3 a 1 na Sul-Americana e segue na briga pela classificação às oitavas de final. No Brasileirão, o Galo está fora da zona da Pré-Libertadores. Com 12 pontos, registra três vitórias, três empates e duas derrotas. Aproveitamento de 50%.

De acordo com os números do Cruzeiro, as equipes já se enfrentaram 509 vezes, com 172 vitórias, 136 empates e 201 derrotas para o clube celeste. Já o Atlético-MG contabiliza 527 confrontos, com 213 vitórias, 141 empates e 173 derrotas. No último encontro válido pelo Campeonato Mineiro de 2025, o Galo venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Christian; Matheus Pereira, Wanderson e Kaio Jorge.

Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Alonso e Rubens; Alan Franco, Fausto Vera e Gustavo Scarpa; Júnior Santos, Rony e Hulk.

Desfalques

Cruzeiro

Sem desfalques confirmados.

Atlético-MG

Arana, Cadu, Menino estão machucados, enquanto Tomas Cuello cumprirá suspensão.

Quando é?