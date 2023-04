Cruzeiro x Atlético-MG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam neste domingo (2), pela sexta rodada; veja como acompanhar na TV

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam na noite deste domingo (2), a partir das 20h30 (de Brasília), na Arena do Jacaré, pela sexta rodada do Brasileirão feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Depois de conhecer a sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro feminino (para o Internacional por 1 a 9 ba última rodada), o Cruzeiro, com oito pontos, busca reencontrar o caminho da vitória, enquanto o Atlético-MG, com seis, vem de vitória sobre o Real Brasília por 1 a 0.

Clique aqui e veja quem são os maiores vencedores do Campeonato Brasileiro feminino.

Prováveis escalações

Cruzeiro feminino: Taty Amaro, Isabela Fernandes, Vitória Calhau, Ana Clara, Camila Ambrózio, Rafa Andrade, Mariana Neiva, Carol Baiana, Byanca Brasil, Fernanda Tipa, Vanessa.

Atlético-MG feminino: Raíssa; Bárbara, Cotrim, Jorelyn e Katielle; Dayana, Luciana Gómez e Neném; Ludmila, Soraya e Guerra.

Desfalques

Cruzeiro

Não há desfalques confirmados.

Atlético-MG

Sem desfalques confirmados.

Quando é?