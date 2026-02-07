Cruzeiro x América-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Mineiro 2026

Cruzeiro e América-MG se enfrentam neste domingo (08), às 18h (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro de 2026.

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

O jogo entre Cruzeiro e América-MG será transmitido ao vivo pela Globo (para Minas Gerais, exceto Juiz de Fora), na TV aberta, do canal ge tv, no YouTube, do sportv, na TV fechada, e do SportyNet, na TV e no YouTube, além do Premiere, no pay-per-view.

Notícias e prováveis escalações

Após ser derrotado pelo Coritiba por 2 a 1 no Brasileirão, o Cruzeiro volta suas atenções para a disputa do Campeonato Mineiro. Na vice-liderança do Grupo C, com nove pontos, a Raposa está a dois pontos do líder North. Em seis jogos, soma três vitórias e três derrotas. Sob pressão, o técnico Tite busca motivar a equipe para conquistar a classificação para as semifinais.

Por outro lado, o América-MG quer manter a invencibilidade no Campeonato Mineiro. Na liderança do Grupo B, com 12 pontos, o Coelho registra três vitórias e três empates.

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero e Lucas Silva (Gerson); Christian, Matheus Pereira e Keny Arroyo (Wanderson); Kaio Jorge. Técnico: Tite .

América-MG: Gustavo; Léo Alaba, Emerson Santos (Nathan Cardoso), Rafa Barcelos e Artur; Felipe Amaral, Eduardo Person e Yago Souza; Matías Segovia, Thauan e Paulo Victor. Técnico: Alberto Valentim.

Desfalques

América-MG

Ricardo Silva cumprirá suspensão.

Cruzeiro

Marquinhos, Matheus Cunha, Chico da Costa e Jonathan Jesus estão machucados.

Que horas começa Cruzeiro x América-MG

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

