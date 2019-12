Cruzeiro afasta Thiago Neves após presença em festa durante tratamento de lesão

Zezé Perrella comunicou na tarde desta segunda-feira o afastamento de Thiago Neves: "enquanto estiver aqui, ele não veste mais a camisa do Cruzeiro"

Thiago Neves não joga mais pelo . O jogador foi afastado por Zezé Perrella, gestor de futebol do clube, na tarde desta segunda-feira (2).

O dirigente utilizou as redes sociais do clube para confirmar a ausência do meia-atacante de 33 anos dos próximos jogos da equipe. Ele informou, inclusive, que o atleta não faz parte dos planos da atual gestão.

"Amigos, estou aqui na concetração do Cruzeiro, preocupado obviamente, como a maioria de vocês está, com o jogo de hoje. E para a minha surpresa, logo que acordo de manhã, eu vejo nosso atleta, Thiago Neves, curtindo festa no Mineirão. É um jogador que está em recuperação e que poderia até ser aproveitado no próximo jogo", declarou Zezé Perrella.

"Diferente do Léo, que com a clavícula quebrada, acompanhou a delegação e sentiu o momento difícil do time, ele preferiu fazer festa. Comemorando o quê? Eu quero comunicar que, a partir de agora, o Thiago não faz parte dos planos da diretoria. A partir de agora, ele treina à parte. Vamos ver se ele consegue arrumar um clube, porque vestir a camisa do Cruzeiro, enquanto eu aqui estiver, ele não veste mais", acrescentou.