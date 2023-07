Cruz Azul x Inter Miami ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da estreia de Messi pela Leagues Cup

Equipes se enfrentam nesta sexta (21), em jogo pelo Grupo J que marca a estreia de Messi nos Estados Unidos; veja como acompanhar na internet

Cruz Azul, do México, e Inter Miami se enfrentam na noite desta sexta (21), às 21h (de Brasília), no DRV PNK Stadium, na Flórida, Estados Unidos, pela primeira partida do Grupo J da Leagues Cup. O encontro terá transmissão pela AppleTV+, no streaming (veja a programação completa aqui) e marca a estreia de Messi pelo time norte-americano.

A Leagues Cup é disputada em formato de copa entre os times da MLS e da Liga MX, do México. Além de Messi, outro estreante da noite, também pelo Inter Miami, será o espanhol Sergio Busquets. Já pela MLS, a expectativa é que Messi jogue somente em agosto, contra o Charlotte FC.

Na última rodada de suas respectivas ligas, o Cruz Azul foi superado fora de casa pelo Tijuana pelo placar de 2 a 1, enquanto o Inter Miami perdeu para o St. Louis City SC, também fora de casa, por 3 a 0. Essa será a primeira partida entre as equipes na história.

Prováveis escalações

Cruz Azul: Gudino; Rivero, Salcedo, Ditta e Huescas ; Lira, Castano e Moises; Rotondi, Tabo e Cambindo. Técnico: Tuca Ferreti.

Inter Miami: Callender, Allen, Miller, Kryvtsov e Fray; Arroya, Busquets e Cremaschi; Messi, Josef Martinez e Taylor. Técnico: Tata Martino.

Desfalques

Cruz Azul

Sem desfalques confirmados.

Inter Miami

Sem desfalques confirmados.

Quando é?