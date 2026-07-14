Cross revela o segredo por trás da explosão de Bellingham sob o comando de Tuchel!

O alemão Toni Kroos, ex-lenda do Real Madrid, defendeu tanto o técnico Thomas Tuchel quanto o craque da equipe, Jude Bellingham, na polêmica que se seguiu à vitória da Inglaterra sobre a Noruega nas quartas de final da Copa do Mundo, afirmando que a situação foi exagerada pela mídia.

Em um vídeo publicado no aplicativo “TikTok” como parte de seu programa “Kroos & Kroos: A Copa do Mundo sob a lupa”, Kroos disse: “Quem tem o direito de dizer o que não deu certo, se não for o técnico? Especialmente quando ele passou apenas dois minutos falando sobre a mentalidade incrível da equipe”.

O ex-jogador da seleção alemã acrescentou: “Tuchel estava totalmente certo ao dizer que eles não jogaram bem. Agora vocês vão enfrentar a Argentina, depois a Espanha ou a França. Não vão vencer mais duas vezes apenas com sorte ou apenas com mentalidade. Vocês têm um técnico que sabe como conduzir partidas de eliminação direta; ele já provou isso várias vezes no futebol de clubes”.

Tuchel havia gerado grande polêmica com sua declaração após a partida: “Não estou satisfeito com o desempenho dos jogadores. Estamos tornando as coisas muito difíceis para nós mesmos”, o que levou Bellingham a responder publicamente: “Talvez ele não saiba como é jogar nessas condições contra Haaland, Ødegaard, Nusa e Sorloth”.

Mas Kroos defendeu a reação do astro do Real Madrid, dizendo: “Já estive em Miami várias vezes; a umidade é insuportável. Quando você joga 120 minutos lá, não quer ouvir nada além de que foi um desastre, especialmente se tiver se classificado para a próxima fase. É por isso que você fica um pouco incomodado”.

E Kroos concluiu suas declarações enfatizando que não há nenhum desentendimento real: “Acho que a situação foi exagerada; não acredito que haja divergências reais de opinião. Ouvi declarações de jogadores que elogiaram abertamente o discurso de Tuchel”.

Por sua vez, Bellingham postou em sua conta no Instagram, que tem 46,8 milhões de seguidores: “Ainda estamos na competição. Agora, a semifinal. Vamos acreditar!”, em uma mensagem motivacional antes do esperado confronto contra a Argentina.