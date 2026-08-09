De criticado a "superestrela": ex-jogador do Santos se destaca na MLS e briga pela artilharia

De criticado no Santos a um dos principais nomes da MLS. Guilherme, ex-atacante do Peixe, marcou na vitória do Houston Dynamo por 2 a 0 sobre o New England Revolution, no último sábado (8), e se aproximou da liderança da artilharia da competição. O brasileiro abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo e ajudou a equipe texana a conquistar mais três pontos fora de casa.

Com o gol, Guilherme chegou aos 11 na temporada e passou a mirar o topo da lista. Nicolás Fernández, do New York City, Petar Musa, do FC Dallas, e Hugo Cuypers, do Chicago Fire, aparecem com 13 gols. O brasileiro, porém, não vive apenas de balançar as redes. Em 18 partidas pela MLS, ele soma 11 gols e cinco assistências, além de atravessar uma sequência de destaque, com três gols e uma assistência nos últimos três jogos.

A fase é ainda mais significativa diante do cenário vivido pelo atacante de 31 anos no Santos. Criticado com frequência durante sua passagem pelo clube, Guilherme deixou a equipe no início de 2026 após 94 partidas e 27 gols, depois de ter sido artilheiro do Paulistão de 2025. Em Houston, porém, ganhou protagonismo rapidamente e se transformou em uma das principais peças ofensivas da equipe.

O desempenho também rendeu a Guilherme uma vaga no All-Star Game (o "jogo das estrelas") da MLS de 2026. A escolha dos jogadores é feita por um sistema misto, que reúne votos de fãs, atletas e imprensa, além de indicações do treinador e da própria liga. Representante do Houston Dynamo, o brasileiro viu sua grande fase ser reconhecida e reforçou a dimensão da transformação do atacante.

A grande fase de Guilherme anda lado a lado ao crescimento do Houston Dynamo na tabela. Com 32 pontos em 18 jogos, a equipe é a quarta colocada da Conferência Oeste e está bem posicionada na briga pelos playoffs. Em 2025, sem o atacante brasileiro, a equipe do Texas terminou apenas com 37 pontos totais em 34 rodadas.