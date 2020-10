Criticado, Lincoln mostra mais uma vez que pode ser útil ao Flamengo em meio à maratona

Jovem atacante recebeu mais uma chance como titular e salvou a equipe rubro-negra da derrota contra o RB Bragantino

Contestado pela torcida, o atacante Lincoln salvou o nesta quinta-feira ao anotar o gol do empate por 1 a 1 com o RB , no Maracanã, em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após Claudinho abrir o placar para os visitantes no primeiro minuto do segundo tempo, o prata da casa do deixou tudo igual aos 24, aproveitando de cabeça o rebote do goleiro Cleiton após cruzamento de Isla.

Lincoln nunca foi unanimidade entre os flamenguistas. Mas uma chance clara de gol perdida na prorrogação da final do Mundial contra o fez as críticas aumentarem.

O ano de 2020 começou e o jovem de 19 anos não recebeu muitas chances. A pandemia do novo coronavírus, porém, abriu espaço para novas oportunidades - pela sequência absurda de jogos e também pelos muitos desfalques que o time carioca sofreu nos últimos dois meses.

Desde a goleada por 5 a 0 sofrida diante do , Lincoln esteve em campo em todos os jogos do Fla. Ele saiu do banco contra o -EQU, -PR, Sport, e e foi titular contra , Del Valle e Bragantino.

Foi na "revanche" contra os equatorianos que o prata da casa teve a melhor atuação, com direito ao gol que abriu o placar. Este inclusive quase foi o último jogo de Lincoln pelo Rubro-Negro, mas negociações com o Grupo City acabaram não avançando.

Lincoln, assim, continua mostrando que pode ser útil em meio à maratona de jogos. Aconteceu de novo nesta quinta-feira, quando o técnico Domenec Torrent o escalou como titular pouco mais de 48 horas após o triunfo por 2 a 1 contra o Goiás.

O gol fez muitos flamenguistas se retratarem nas redes sociais após criticarem o primeiro tempo bastante apagado do jovem jogador e se surpreenderem que foi Pedro quem saiu de campo no intervalo. Também não faltaram memes, como os que compararam Lilcoln a Mbappé e Romário após o gol salvador.

DOMENEC TIROU O PEDRO E DEIXOU O LINCOLN



ESSE É O TWEET, DO ANO! — Meu Flamengão ¹⁸⁹⁵ (@meufIamengao) October 16, 2020

DOMÈNEC FICOU O PRIMEIRO TEMPO INTEIRO GRITANDO E XINGANDO LINCOLN, AÍ NO INTERVALO ELE ME DEIXA LINCOLN E TIRA PEDRO QUE TÁ CHEIRANDO A GOL



FICA DIFÍCIL ENTENDER CARA — FLAMENGAÇO DE (🏡) (@_flamengaco) October 16, 2020

#FLAxBGT como eu me sinto vendo o Lincoln fazer gol dps de ter xingado ele horrores pic.twitter.com/ethN3q1Vax — Rogue (@camzzz____) October 16, 2020

LINCOLN, NUNCA CRITIQUEI, MEU MBAPPE BRASILEIRO pic.twitter.com/fBddaiklgK — FLAMENGAÇO DE (🏡) (@_flamengaco) October 16, 2020