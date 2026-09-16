Toni Kroos, ex-astro do Real Madrid, não se conteve e desferiu duras críticas ao trio formado por Jamal Musiala, Florian Wirtz e Aleksandar Pavlovic durante uma discussão sobre o anúncio da lista de convocados do técnico Jürgen Klopp, que será revelada amanhã, quinta-feira.

No podcast "Einfach Mal Luppen", que ele apresenta em conjunto com o irmão Felix, o campeão mundial de 2014 brincou a respeito dos jogadores que poderiam figurar na lista de partidas da próxima Liga das Nações da Europa, e o desafio era citar três jogadores que não participaram da última Copa do Mundo.

Segundo o que noticiou o jornal "AS", Kroos surpreendeu a todos com uma resposta irônica: "Apontei três jogadores que não participaram da Copa do Mundo: Pavlovic, Wirtz e Musiala".

Os três, de fato, faziam parte da seleção alemã no torneio, e por isso Felix levou alguns segundos para entender a insinuação do irmão, respondendo: "O quê? O quê? Em qual Copa do Mundo eles não participaram?", perguntou antes de captar a piada: "Porque não foram notados, ou o quê?".

Toni Kroos fazia alusão à atuação apagada do trio durante o torneio no qual a Alemanha foi eliminada nas oitavas de final pelo Paraguai.

Após a provocação, Kroos citou três jogadores que cumpriam as condições estabelecidas pelo irmão, e que ele gostaria de ver na primeira lista de Klopp: Tom Bischof e Lennart Karl, ambos do Bayern de Munique, e Said El Mala, a jovem promessa do Colônia.

Por sua vez, Felix Kroos escolheu Jan-Aurel Bisseck, Kevin Schade e Grischa Prömel.

A seleção alemã disputará em breve quatro partidas na Liga das Nações da Europa contra a Holanda, a Grécia (duas vezes) e a Sérvia.

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