Até quando vai o contrato de Cristiano Ronaldo com o Manchester United?

Quem são os maiores artilheiros da história do Fluminense? Apesar de sua clara afeição pela equipe de Old Trafford, rumores surgiram que Cristiano Ronaldo pediu para sair. A GOAL mostra quando seu contrato expira, qual o seu salário, os possíveis destinos do jogador e muito mais. Até quando vai o contrato de CR7 com o United? O contrato de Cristiano Ronaldo com o Manchester United expira em 30 de junho de 2023. No entanto, o clube tem a opção de estender o vínculo por mais um ano, o que o levaria até 30 de junho de 2024. Os Red Devils contrataram CR7 da Juventus em agosto de 2021, em um acordo inicial de dois anos, quando,. ao fim do acordo, ele terá 38 anos e quatro meses. Ronaldo ganha € 446 mil (cerca de R$ 2,48 milhões) por semana, de acordo com o Daily Mail, além dos bônus relacionados ao desempenho. Getty Por que Cristiano Ronaldo quer sair do Manchester United? O motivo da vontade de deixar os Red Devils seria a vontade do português em disputar a Champions League. O United terminou a Premier League na sexta posição temporada passada, o que fez com que a equipe ficasse em condição de disputar Europa League. Cristiano Ronaldo venceu a Liga dos Campeões em cinco ocasiões e é o dono do recorde de mais gols marcados na história do torneio, bem como o recorde de mais participações, fazendo com que fosse apelidado de "Mr Champions League". Mais artigos abaixo Qual será o possível novo clube de CR7? Onde você quer ver Cristiano Ronaldo na próxima temporada? 🇵🇹🐐 pic.twitter.com/9Ypsee6O69 — GOAL Brasil (@GoalBR) July 3, 2022 Como um dos jogadores de futebol mais condecorados de todos os tempos, Cristiano Ronaldo teve seu nome ligado a alguns clubes do futebol europeu, entre eles o Chelsea, o Bayern de Munique, o Napoli e a Roma. Além disso isso, rumores de um possível retorno ao Real Madrid, onde CR7 conquistou quatro títulos da Liga dos Campeões, também circularam, com o agente do português, Jorge Mendes, dizendo estar avaliando o cenário. O nome do jogador também foi ventilado em clubes como PSG, e ainda uma volta ao Sporting, onde o atacante iniciou a carreira, foram especulados.