Cristiano Ronaldo se vinga e grita duas palavras bem claras para a câmera após o jogo entre Portugal e Uzbequistão

Cristiano Ronaldo acredita que está totalmente de volta, se acreditarmos em suas palavras logo após o apito final da partida entre Portugal e Uzbequistão (5 a 0). O atacante de 41 anos marcou duas vezes e, com isso, fez história na Copa do Mundo.

Não demorou muito para que Ronaldo marcasse seu nome na ficha de gols, pois aos 6 minutos ele foi o responsável pelo 1 a 0. Assim, tornou-se o primeiro jogador da história a marcar gols em seis Copas do Mundo diferentes. Mais tarde, ele também marcou o 3 a 0 e estava muito em busca de um hat-trick, mas isso não aconteceu.

Mesmo assim, ele olha para trás com uma sensação de extrema satisfação, pois logo após o apito final, ele pegou a câmera e gritou: “I’m back, I’m back!”.

Provavelmente, isso também foi, de certa forma, uma resposta aos seus críticos. Outras estrelas mundiais, como Lionel Messi, Kylian Mbappé e Harry Kane, tiveram um desempenho imediato na Copa do Mundo, mas a primeira partida de Ronaldo contra a República Democrática do Congo (1 a 1) acabou sendo um desastre. Agora, ele finalmente deu uma resposta fantástica contra o Uzbequistão.

“Isso significa que os últimos dias tiveram algum impacto nele”, comentou Ronald de Boer no estúdio da NOS sobre as palavras de Ronaldo. “Ele poderia até ter marcado quatro, mas, claro, esse é um ótimo começo para ele.”

“Espero que isso dure ainda mais tempo para ele”, disse De Boer. “Acho que a mentalidade dele também inspira a equipe”, acrescentou Khalid Boulahrouz. “Ele acaba arrastando os companheiros de novo; na verdade, eles são meio que forçados a procurá-lo.”

Após duas partidas da fase de grupos, Portugal soma quatro pontos, o que torna o último jogo possivelmente crucial para Ronaldo e seus companheiros. A Colômbia, que venceu a primeira partida e entra em campo ainda esta madrugada contra a República Democrática do Congo, será então o adversário.