Cristiano Ronaldo revela sondagens do futebol brasileiro

Nova estrela do Al Nassr, português revelou que foi consultado por clubes do Brasil

Cristiano Ronaldo chocou o mundo do futebol com sua transferência para o Al Nassr, da Arábia Saudita. Um dos nomes de destaque da última década, o ex-Real Madrid deixou o Manchester United pouco antes da Copa do Mundo, com direito a troca de farpas, e decidiu seguir sua carreira em um mercado secundário.

Apesar de uma suposta rejeição nas ligas do primeiro escalão do futebol europeu, o português se tornou objeto de desejo de equipes de todo o mundo, inclusive do Brasil, segundo revelou o próprio craque em sua coletiva de apresentação no Al Nassr.

"Posso dizer que tive muitas consultas na Europa, clubes do Brasil, Austrália, Estados Unidos e Portugal, todos querendo me contratar", revelou o camisa 7, contrariando as alegações de "resistência" ao craque.

Com contrato fechado até 2025, o português volta a ter o maior salário do futebol mundial, que chega a 200 milhões de dólares por ano, equivalentes a 1.1 bilhões de reais por temporada.