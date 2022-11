Cristiano Ronaldo revela o quão perto esteve do Manchester City

O atacante voltou a falar, na explosiva entrevista com o jornalista Piers Morgan, sobre a negociação com os clubes de Manchester

CR7 esteve perto do City

Falou com Guardiola

Alex Ferguson interveio pelo United

O QUE ACONTECEU? Em uma das várias revelações feitas por Cristiano Ronaldo na polêmica entrevista concedida ao jornalista Piers Morgan, o atacante português admitiu que realmente esteve muito perto de jogar pelo Manchester City, em 2021, e que a intervenção de Sir Alex Ferguson teve grande importância para o seu retorno ao United.

Dois anos após o seu retorno ao United, contudo, Cristiano Ronaldo vive um dos momentos mais conturbados de sua carreira. Reserva no time comandado pelo holandês Erik Ten Hag, CR7 disse sentir-se traído pelo clube e não poupou críticas ao técnico. Uma história que terá ainda desenvolvimentos, mas cuja conclusão tende a ser a sua saída de Old Trafford em janeiro de 2023.

O QUE FOI DITO? Ao comentar sobre a sua quase ida para o lado azul de Manchester, Cristiano Ronaldo disse o seguinte: “Bom, honestamente, estava perto. Eles falaram bastante e, há duas semanas, o Guardiola disse que eles tentaram muito me contratar”, afirmou.

“Mas, como você sabe, a minha história estava no Manchester United. O coração, você sente como já sentiu um dia, e isso fez a diferença. E, claro, também teve o Sir Alex Ferguson. Foi uma decisão consciente porque o coração falou alto naquele momento”.

“E, como você mencionou antes, Sir Alex Ferguson foi primordial. Eu conversei co ele... e ele me disse ‘É impossível que você vá jogar no Manchester City’. E aí eu disse: ‘tudo bem, chefe’”.

O QUE VAI ACONTECER? Agora o foco de Cristiano Ronaldo está na Copa do Mundo do Qatar, onde o veterano vai em busca de um título que seria histórico para a seleção portuguesa. O seu futuro no United segue obscuro, com o Manchester United buscando tomar providencias legal antes de falar sobre o conteúdo da entrevista.