Cristiano Ronaldo quase foi para o Arsenal: "fiquei muito perto"

Português revelou que quase se tornou um Gunner antes de se transferir para o United no começo de sua carreira

Cristiano Ronaldo admitiu que esteve a “um passo” do antes da transferência para o , em 2003.

O português se transferiu para o United depois de brilhar com o , clube que o revelou. Após um amistoso entre e os Red Devils, Sir Alex Ferguson fez questão da contratação da até então jovem promessa.

Mas Ferguson não era o único impressionado com o talento de Cristiano Ronaldo. Arsene Wenger, na época treinador do Arsenal, queria desesperadamente a contratação do atacante. O francês até chegou a dizer a não transferência de Cristiano Ronaldo para o Arsenal é um dos maiores arrependimentos de sua carreira.

Antes de sua ia para Old Trafford se concretizar, Cristiano Ronaldo teve seu nome especulado em diversos clubes, como Arsenal, , e . Mas os Gunners foram quem mais chegaram perto de contratá-lo.

“Is it true that you nearly joined Arsenal, not Manchester United?”



Cristiano Ronaldo: “Yes, it’s true.” 😱 pic.twitter.com/0clkl7XZEN — Arsenal FC News (@ArsenalFC_fl) September 18, 2019

“É verdade. Claro que é verdade”, afirmou Cristiano Ronaldo ao canal ITV. “Muito perto. Um passo. Sério mesmo”.

Durante a entrevista, o apresentador Piers Morgan (que é torcedor declarado dos Gunners) chegou até a dar uma camisa do Arsenal personalizada para Cristiano Ronaldo.

A transferência nunca aconteceu mas o atacante diz ter um carinho especial pelo clube londrino. “[A transferência] não aconteceu, mas eu tenho um carinho pelo que o Arsenal fez por mim, especialmente o Arsene Wenger, mas no futebol você nunca sabe onde irá jogar, a vida é assim. Mas eu admiro o Arsenal porque é um grande clube”.

O portugês disse coisas curiosas sobre outros assuntos curante a entrevista, entre eles o seu gol favorito. Além disso, ele afirmou que "é chato ser ele" e até chorou ao ver um vídeo inédito de seu pai.

Hoje na , Cristiano Ronaldo busca seu sexto título da Liga dos Campeões. O time italiano estreia nesta quarta-feira contra o Atlético de Madrid em busca do título que não vem de 1996.

Já o Arsenal joga na quinta-feira contra o Eintracht , da , em jogo válido pela .