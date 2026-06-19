Cristiano Ronaldo ou Raphinha para a sua seleção na Copa do Mundo? Os torcedores dão seu veredicto, e a diferença é enorme

A Copa do Mundo da FIFA de 2026 já começou, e muitos debates já estão a todo vapor. E poucas questões são mais polêmicas do que esta: Raphinha ou Cristiano Ronaldo, quem você preferiria ter no seu time neste momento?

Quando a FanZone da GOAL fez essa pergunta a um grupo de torcedores, quatro dos cinco se posicionaram firmemente a favor do ponta brasileiro do Barcelona. Apenas um ficou sozinho defendendo Ronaldo, e o que se seguiu foi o tipo de discussão acalorada e sem filtros sobre futebol para a qual a internet foi feita.

“Por quê? Por que é o Ronaldo, cara?”, veio a primeira investida, mal um segundo depois do início do debate.

O único torcedor de Ronaldo não recuou.

“É Cristiano Ronaldo”, ele respondeu, como se o nome por si só já bastasse para encerrar a discussão.

Mas o time do Raphinha não estava comprando essa. “É só o nome”, rebateu um torcedor — e essa única frase foi direto ao cerne da discussão.

A discussão de quatro contra um rapidamente se acirrou quando os defensores de Raphinha lançaram o que consideraram um argumento incontestável: “Um joga na liga saudita, o outro joga pelo Barcelona.”

Foi um golpe certeiro e cirúrgico. Ronaldo, aos 41 anos, está no crepúsculo da carreira no Al-Nassr, na Liga Profissional da Arábia Saudita. Raphinha, de 29 anos, é o atual campeão da La Liga com o Barcelona, recém-saído de uma das temporadas individuais mais premiadas de sua carreira. O contraste entre as situações não poderia ser mais gritante, especialmente às vésperas de uma Copa do Mundo.

O defensor de Ronaldo, no entanto, buscou uma visão mais ampla.

“Esse cara jogou futebol 25, 30, 50 anos melhor do que o Raphinha”, argumentou ele, referindo-se à totalidade da carreira lendária de CR7.

Os fãs de Raphinha não deixaram passar isso.

“Mas estamos falando desta temporada”, disseram dois deles, quase em uníssono.

Foi a resposta certa — e eles sabiam disso. Uma Copa do Mundo é disputada no presente, não no passado.

Então chegou o momento em que o torcedor de Ronaldo provavelmente avaliou mal o ambiente. Na tentativa de reforçar seu argumento, ele declarou: “O Raphinha, considerado o melhor de todos os tempos, não tem temporadas melhores do que a pior temporada de Ronaldo.”

Houve uma pausa.

Então, o principal torcedor de Raphinha repetiu a frase — devagar, com uma sobrancelha levantada e um sorriso que dizia tudo — zombando da própria ideia de Raphinha ser chamado de o melhor de todos os tempos como contra-argumento ao legado de Ronaldo. O clima na sala mudou. O debate estava encerrado.

“Coloca as batatas fritas no saco, cara.”