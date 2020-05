Cristiano Ronaldo, o mais novo 'xodó' do dono do PSG?

Zlatan Ibrahimovic e até David Beckham deixaram suas marcas na memória do dirigente

Se o é um dos clubes mais ricos do mundo, desde que foi comprado pelo fundo de investimento do Qatar, e Cristiano Ronaldo está na história como um dos maiores jogadores de todos os tempos e ainda performa em alto nível, é normal imaginar que o já tenha tentado contratar o português.

Quantos gols CR7 marcou em sua carreira?

As especulações datam, pelo menos, de desde 2012, embora não se tenha concretizado em nada mais substancial. Em 2018, quando o astro resolveu deixar o , o destino escolhido foi a – clube que defende atualmente. Mas se, ao menos até hoje, não conseguiu levar CR7 para o Parque dos Príncipes, o dono do PSG, Nasser Al Khelaifi, não esconde a admiração pelo atacante.

Mais times

“Ano após ano ele mostra uma determinação única, uma força de personalidade extraordinária. Ele segue motivado pelo desejo de melhorar a cada dia e sempre se cobra até o limite. Eu admiro a vontade implacável dele. É um grande exemplo para todos os futuros atletas”, disse o dirigente em entrevista para a revista France Football.

Gratidão a Ibrahimovic

Se hoje conta com uma extensa lista de estrelas do futebol mundial, como Neymar e Mbappé, nem sempre o PSG apresentou um cardápio tão recheado de nomes da primeira linha. E por esta ser uma história recente, os astros que vestiram a camisa do clube francês ainda mexem com as sensações de Khelaifi.

Dois nomes em especial também foram listados pelo dirigente: Zlatan Ibrahimovic, que virou ídolo do clube pela vitoriosa passagem entre 2012 e 2016, marcando um total de 156 gols oficiais, e o inglês David Beckham.

“Relembrando de todos os jogadores que tivemos desde que começamos a nossa ambição com o PSG (em 2011), eu ainda consigo destacar a passagem de Zlatan Ibrahimovic. Por causa de sua personalidade, liderança, carisma e por sua habilidade de resolver as coisas”, elogiou.

“Ele sempre demonstrava confiança e, quando a situação lhe pedia, sabia como se levantar para enfrentar os desafios do momento”.

Beckham “transformou” o PSG em pouco tempo

Beckham disputou apenas 14 partidas com o Paris, em 2013, antes de se aposentar, mas também deixou sua marca na lembrança de Al Khelaifi.

CR7 e Neymar ensinam fãs a malhar durante a quarentena

“Eu também preciso citar David Beckham. Ainda que tenha ficado por pouco tempo no PSG, ele teve um efeito transformador em nosso clube. Sua dedicação nos treinos, a preocupação sobre cada detalhe a cada momento, sua determinação para ter sucesso, a aptidão para trabalhar em equipe e sua aura natural foram um ativo precioso”.