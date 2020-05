Como malhar na quarentena: Neymar e Cristiano Ronaldo te ensinam

Os respectivos craques de PSG e Juventus deram dicas de alguns exercícios simples para fazer com pouco espaço

A pandemia da Covid-19 mudou a forma como vivemos, assim como trouxe uma série de preocupações que podem ser divididas em diferentes escalas e segmentos. Um destes pontos é como fazer atividades físicas em meio ao isolamento social.

Esta questão não afeta apenas cidadãos tidos como comuns, mas também toda a preparação de atletas de alto rendimento. No futebol, em meio à pandemia, jogadores de diferentes times treinam de suas casas – muitas vezes em sessões de vídeo conjunta, seja para manter, da melhor forma possível, o clima de camaradagem, seja para que o preparador físico consiga ter um controle melhor das atividades.

E muitas destas atividades são tão democráticas que podem ser feitas por você, cidadão ou cidadã comum que se preocupa em como manter a forma durante este período complicado que passamos.

Nas redes sociais, por exemplo, você pode até mesmo encontrar algumas dicas de exercícios dadas por astros como Neymar e Cristiano Ronaldo!

Os 5 exercícios de Neymar

Através de suas redes sociais, Neymar passou cinco dicas de exercícios físicos para fazer dentro de casa.

A série do camisa 10 do apresentou diversas opções, todas bem focadas nos trabalhos com o core... e sem deixar de lado uma bola de futebol.

Cristiano Ronaldo: bicicleta ergométrica e “altinha”

Um dos atletas provavelmente mais aficionados em atividades físicas, evidente que Cristiano Ronaldo não conseguiria ficar parado.

Através de suas redes sociais, o craque da divulgou um vídeo no qual aparece pedalando casualmente em uma bicicleta ergométrica.

Mas caso você não tenha tal utensílio em casa, o atacante português também mostrou outra opção, ainda que no jardim de sua casa: uma altinha com o filho – mas fica a dica: se fizer isso em casa, dependendo das regras, caso você venha a quebrar algum utensílio poderá ser advertido.