Cristiano Ronaldo não desiste de Marcelo na Juventus

Contestado no Real Madrid, lateral pode mudar de ideia e reencontrar ex-companheiro na Itália

Companheiros inseparáveis no Real Madrid, Cristiano Ronaldo não desiste de levar Marcelo para a Juventus. De acordo com o jornal AS, o craque português têm conversado regularmente com o lateral sobre a possibilidade de deixar o Santiago Bernabéu.

Há 12 anos no clube merengue, o brasileiro não atravessa o seu melhor momento e vem sendo bastante criticado por parte da torcida e imprensa. Na atual temporada, participou de apenas 18 das 30 partidas do clube.

Foto: Getty Images