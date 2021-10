Cristiano Ronaldo foi reserva no United, não jogou bem e ainda viu adversário ‘copiar’ comemoração

O português entrou no segundo tempo e não conseguiu ser decisivo no empate contra o Everton

O jogo 200 de Cristiano Ronaldo pela Premier League não foi como o português esperava. Além de começar a partida no banco, o camisa 7 não conseguiu fazer a diferença no empate com o Everton, e ainda viu sua comemoração clássica ser usada pelo autor do gol dos visitantes.

Desde que voltou ao Manchester United, Cristiano Ronaldo havia sido titular em todos os jogadores em que esteve disponível para atuar. Neste sábado (2), no jogo em casa contra o Everton, porém, o craque, por opção do técnico Ole Gunnar Solskjaer, começou no banco - ele e Paul Pogba deram lugar a Edinson Cavani e Anthony Martial nos onze iniciais.

Antes do jogo, Solskjaer já havia sinalizado que Ronaldo não seria titular, alegando que o jogo da Liga dos Campeões, contra o Villarreal, na quarta-feira (29), foi muito desgastante, tanto física quanto emocionalmente. Depois do jogo, o treinador disse ter ficado satisfeito com a opção feita.

"Você toma decisões por uma longa temporada, tem que administrar a carga de trabalho dos jogadores e a decisão foi para mim uma decisão correta. AM [Anthony Martial] marcou um bom gol, Edinson precisou de minutos e conseguiu uma hora, ele poderia ter marcado", disse em coletiva.

Além de ter começado no banco, o dia ficou ainda mais frustrante para Cristiano Ronaldo quando ele entrou no jogo aos 12 minutos do segundo tempo e não conseguiu fazer um bom jogo nos pouco menos de 40 minutos que teve em campo. Durante este tempo, o português conseguiu fazer apenas uma finalização, que não foi em gol.

E foi de dentro de campo, pouco depois de entrar, que Ronaldo viu o gol de empate do Everton, aos 20 minutos do segundo tempo, marcado por Andros Townsend, que ainda fez uma comemoração à la Ronaldo. O jogador dos Toffees, após o jogo, defendeu que aquilo não foi uma provocação, mas sim uma homenagem ao seu ídolo.

"Não foi uma imitação, foi apenas um gesto de respeito a um jogador que influenciou a minha carreira. Passei várias horas no campo de treinamento e na sala de vídeos tentando analisar os chutes, as fintas e a forma como ele se dedicou ao futebol", disse. "Foi apenas um gesto de respeito por um dos meus ídolos. Talvez eu precise passar mais tempo treinando sua comemoração! Não foi uma grande execução! Mas foi por respeito a Cristiano Ronaldo. Estou honrado de estar no mesmo campo que ele", disse à BT Sport.

No fim do jogo, Cristiano Ronaldo entregou sua camisa para Townsend, jogador do Everton que marcou contra o Manchester United e fez a comemoração do CR7. pic.twitter.com/mBnVVKfHtz — Futmais (@futtmais) October 2, 2021

E, ao que parece, Ronaldo também não se incomodou com o gesto de Townsend, já que ao final do jogo trocou sua camisa com o autor do gol adversário.