Manchester United x Villarreal AO VIVO: siga a Liga dos Campeões em tempo real

Desde que voltou para o Manchester United, Cristiano Ronaldo atuou por quatro partidas, e ainda, marcou quatro gols com a camisa dos Red Devils. Esta partida marcará a reestreia dele com a camisa do United pela Champions League no Old Trafford.

Para efeito de curiosidade, a última partida dele por essa competição em Manchester, foi no dia 29 de abril de 2009, na partida de ida da semifinal da Champions League 2008/2009, contra o Arsenal.

Bom, Cristiano até tentou dar outro título para o clube de Champions League, mas não o suficiente para bater o Barcelona na final. A equipe espanhola conquistou o troféu daquela temporada ao vencer o duelo por 2 a 0.