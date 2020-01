Cristiano Ronaldo está de volta: fase ruim foi mesmo só uma fase

Com dez gols em oito partidas, o futebol do português vem sendo determinante na boa fase da Juventus

No dia 10 de novembro de 2019, Cristiano Ronaldo foi substituído por Maurizio Sarri pelo segundo jogo consecutivo: a empatava em 0 a 0 com o e o treinador resolveu tirar o português para tentar conquistar a vitória. Dybala, substituto de CR7 naquela partida, marcou o gol da vitória.

Ao final daquele jogo, Cristiano tinha apenas cinco gols em 12 partidas na : o português saiu irritado com Sarri e alguns começaram a duvidar do futuro do português na Juve. Ledo engano. Recentemente, o "Robozão" mostrou que ainda tem muita lenha pra queimar.

Agora, nos últimos oito jogos do português na Juventus, ele conseguiu balançar as redes em dez ocasiões. Ou seja: CR7 vem tendo média de mais de um gol por jogo. O craque também entrou no top 10 da Chuteira de Ouro e alcançou a segunda colocação na briga pela artilharia da Serie A italiana.

Se a Juventus conseguiu assumir a liderança do campeonato italiano, muito se deve ao futebol de Cristiano Ronaldo: o português vem decidindo partidas e mais partidas pela Velha Senhora, marcando dois gols na vitória de 3 a 1 sobre a , três contra o , o tento da vitória diante da e da ...

Junto de Dybala, que reencontrou seu melhor futebol e vem brilhando, e de seu velho parceiro Gonzalo Higuaín, Cristiano Ronaldo vem tendo um retrospecto sensacional. Assim, já pode ser considerado um dos favoritos para a próxima Bola de Ouro (tão desejada pelo português).

A Juventus retorna aos gramados nesta próxima quarta-feira, pela Copa da , às 16h45 (de Brasília). A Velha Senhora recebe a Udinese pelo primeiro jogo das oitavas-de-final da competição.