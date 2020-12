Gol absurdo perdido por Morata deixou até Pirlo irritado

No empate com a Atalanta, o atacante espanhol teve uma ótima chance para dar a vantagem para a Juventus, mas perdeu a chance de maneira inacreditável

A perdeu uma chance de ouro de encostar no líder na Tim. Na verdade, foi Álvaro Morata quem perdeu uma chance de ouro de colocar o time bianconeri em vantagem no empate por 1 a 1 contra a Atalanta, nesta quarta-feira, (16).

Ainda no começo do jogo, quando o placar estava zerado, o espanhol desperdiçou uma oportunidade clara de fazer o primeiro gol da Juventus, o que poderia facilitar o jogo. Sem goleiro, Morata optou por dar um toque de calcanhar, mas não acertou o malabarismo e a bola saiu devagar à direita do gol da .

How on earth did Morata miss such a fine sitter😀😀 #morata pic.twitter.com/xeK2kR5esW — Neyo (@ijaw_boii) December 16, 2020

Após o jogo, Andrea Pirlo não escondeu a irritação com o o atacante. "O erro de Morata me deixou com muita raiva, é algo que não podemos permitir. Essas oportunidades podem definir o jogo de uma determinada maneira. É preciso ter lucidez para fazer a escolha certa e ele não o fez".

Pirlo tentou amenizar a situação afirmando que "ele fez um ótimo jogo. Acontece que os gols às vezes não são marcados". Morata foi substuído nos minutos finais do jogo, por Paulo Dybala.

Minutos depois da falha de Morata, Federico Chiesa fez o gol da Juventus, mas logo no início do segundo tempo, Freuler empatou para La Dea. Cristiano Ronaldo teve a oportunidade de fazer o segundo gol do time de Turim, mas teve um pênalti defendido por Gollini.

Embora ainda esteja invicta no Campeonato Italiano, a Juventus está na terceira colocação com 24 pontos em 12 rodadas (seis vitórias e seis empates), quatro pontos abaixo do líder Milan. No próximo sábado (19 de dezembro), a Juve visita o Parma, às 16h45 (de Brasília).