Cristiano Ronaldo é tão 'louco' nos treinos que De Ligt até 'duvida' de seus 35 anos

Zagueiro ainda afastou rumores sobre a sua saída da Juventus na próxima janela de transferências

O jovem zagueiro Matthijs de Ligt não tem dúvidas que Cristiano Ronaldo é o melhor jogador da sua geração e levantou dúvidas em relação à idade do jogador português, que impressiona com a sua técnica e habilidade.

"Ronaldo é o melhor jogador da sua geração e um enorme exemplo para os jovens jogadores. Tento sempre melhorar a forma com jogo ao observar Ronaldo, porque ele até nos treinos tem uma intensidade louca e ficamos sempre questionando se tem realmente 35 anos", afirmou De Ligt, em declarações ao 'Tuttosport'.

"Tento sempre melhorar a minha forma de jogar ao observá-lo, a intensidade que ele coloca mesmo em sessões de treino é uma loucura. Às vezes me perguntose tem mesmo 35 anos. Ele quer vencer sempre e, para fazer isso, é preciso ter excelentes companheiros. Queremos mostrar-lhe que estamos à altura. Então, posso dizer que sim, ele é exigente, embora talvez seja melhor dizer estimulante", acrescentou.

O holandês ainda desmentiu que esteja de saída da , salientando mesmo que está muito feliz na .

"Se estou bem? Claro que estou feliz com a Juventus! Estou muito feliz com a Juventus. Percebi que no último período, sem o futebol jogado, alguém inventou algumas coisas sobre mim. Estou muito feliz por estar aqui, por treinar todos os dias com jogadores extraordinários, tenho a sensação constante de melhorar dia a dia e, portanto, agora estou muito feliz com a Juventus", concluiu.