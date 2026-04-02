Cristiano Ronaldo e seu clube são acusados de inadimplência em notícia contundente

O clube brasileiro Flamengo expressou, por meio de um comunicado oficial divulgado no canal do clube, seu descontentamento com a UD Almería. Cristiano Ronaldo é coproprietário do clube espanhol desde fevereiro e também é mencionado no comunicado.

O Flamengo divulgou um comunicado contundente, dirigido ao Almería. O clube brasileiro exige o pagamento de uma dívida que remonta a agosto de 2022, após a transferência do atacante Lázaro Vinícius (24).

A mensagem começa com uma dura crítica ao clube do sul da Espanha: “O Almería deve ao Flamengo cerca de 1,8 milhão de euros por um período de 590 dias.” Em seguida, o atacante do Al-Nassr também é mencionado. “Em fevereiro, Cristiano Ronaldo adquiriu 25% do clube espanhol.” Com isso, o Flamengo sugere que ele é corresponsável pelas ações do clube andaluz.

O restante do comunicado explica melhor as acusações. “O Almería está inadimplente há 590 dias e acumulou uma dívida estimada em mais de 1,8 milhão de euros, ignorando descaradamente os acordos firmados e as regras do futebol internacional.”

O Flamengo afirma ainda que a FIFA reconheceu a dívida, mas que o Almería se recusa a pagar.

O clube, portanto, tomará novas medidas e levará a disputa ao CAS, o Tribunal Arbitral do Esporte. O clube confia que a instância competente dará uma resposta adequada a esse comportamento.

Para o português de 41 anos, era uma ambição de toda a vida contribuir para o futebol também fora de campo. Ronaldo explicou em fevereiro por que escolheu adquirir ações do clube espanhol. “O Almería é um clube espanhol com uma base sólida e um claro potencial de crescimento”, afirmou o craque.