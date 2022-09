Cristiano Ronaldo deve pensar em aposentadoria se não recuperar futebol, diz Cassano

Segundo o ex-jogador do Real Madrid, o português deve “fazer um favor a si mesmo” e refletir sobre sua aposentadoria

Como era de seu desejo, Cristiano Ronaldo manifestou o interesse de disputar uma Liga dos Campeões nesta temporada e, como tal, o Manchester United, seu atual clube, não poderia dar isso a ele. O português, porém, não conseguiu se transferir de Old Trafford durante a janela de verão, perdendo boa parte da sua pré-temporada.,

Apesar de estar ligado a clubes da Espanha, Alemanha e Arábia Saudita, Cristiano está lutando para começar no time titular do United, ao mesmo tempo em que recebe críticas em nível internacional com Portugal.

Em entrevista, o ex-jogador Antonio Cassano acredita que chegou a hora de um grande jogador refletir sobre encerrar sua carreira no futebol.

O ex-atacante do Real Madrid e da Itália falou ao podcast Muschio Selvaggio: “Neste momento, Cristiano deve se amar, fazer um favor a si mesmo e entender que, se não chegar a um nível, deve encerrar sua carreira. Ele ganhou tudo, ele tem sido um fenômeno. Agora é hora de se aposentar."

“Tenho muito respeito pelo CR7, mas não gosto dele como jogador. (Lionel) Messi é como (Diego) Maradona. Ele teve que deixar a Argentina aos 14 anos e enfrentar sérios problemas físicos, o que fala de sacrifícios.”

Por Portugal, o atacante viu sua seleção ser eliminada da Liga das Nações nos minutos finais da partida contra a Espanha, tendo recebido muitas críticas da imprensa portuguesa nessa Data Fifa de setembro.

Cristiano Ronaldo começou apenas um jogo da Premier League pelo United nesta temporada, com apenas 207 minutos no total. Mesmo assim, o atacante quer provar, em campo, que está pronto para ajudar o time de Erik ten Hag nos últimos 12 meses de seu contrato com os Red Devils.

O United, que se recuperou de um início lento da temporada 2022/23, volta sua atenção para o clássico contra o Manchester City, neste domingo (2), às 10h (de Brasília).