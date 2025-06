Cristiano Ronaldo é alertado de que sonho da Copa do Mundo de 2026 "vai terminar em lágrimas"

Copa do Mundo

Português ainda mira disputa do Mundial de 2026 por seleção de Portugal; entenda

O QUE ACONTECEU?

Para William Gallas, ex-zagueiro da seleção francesa e da Premier League, o fim da trajetória internacional de Cristiano Ronaldo promete ser marcante — e possivelmente doloroso.

O CONTEXTO

Aos 40 anos, o craque português ainda mira disputar a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos EUA, Canadá e México. O camisa 7 do Al Nassr mira um título inédito da carreira: o Mundial por Portugal.

VOCÊ SABIA?

Ronaldo acaba de renovar por mais dois anos com o Al Nassr, em contrato recorde, e continua como capitão da seleção de Portugal. Mesmo com questionamentos sobre sua titularidade, o atacante segue sendo peça influente para Roberto Martínez. Com quase 1.000 gols na carreira, ele quer seguir até o próximo Mundial.

O QUE GALLAS DISSE

Em entrevista ao Prime Casino, Gallas comentou: "Cristiano Ronaldo estará na Copa do Mundo no ano que vem, e de qualquer forma será emocionante. Talvez ele já não consiga mais ser titular, mas ainda pode entrar e decidir. Portugal está forte — mas será incrivelmente difícil para Ronaldo realizar esse sonho. Provavelmente, vai terminar em lágrimas".

O QUE VEM POR AÍ PARA CRISTIANO RONALDO?

Cristiano já venceu a Eurocopa e duas vezes a Nations League. Mas, ao contrário de Messi, nunca conquistou uma Copa do Mundo. A edição de 2026 pode ser sua última chance de mudar isso — e, para muitos, será o capítulo final de uma das maiores carreiras da história do futebol.