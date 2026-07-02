Cristiano Ronaldo alcança um feito histórico sem precedentes na Copa do Mundo

A lenda portuguesa Cristiano Ronaldo quebrou todos os recordes relacionados à idade e ao desempenho, ao entrar em campo vestindo a camisa da seleção de seu país em uma partida eliminatória da Copa do Mundo de 2026, aos 41 anos... Um momento histórico que simboliza a determinação e a dedicação, e que confirma que a paixão de “O Don” pelo futebol não conhece limites de tempo.

De acordo com a rede de estatísticas “Opta”, Ronaldo se tornou o primeiro jogador na história das Copas do Mundo a disputar uma partida nas fases eliminatórias após completar 41 anos. O novo recorde se soma a um currículo repleto de conquistas do astro português, que continua desafiando as leis da natureza e escrevendo novos capítulos de sua lenda no futebol diante dos olhos do mundo.

O capitão da seleção portuguesa disputa seu sexto Mundial, em uma carreira internacional que se estende por mais de duas décadas, durante as quais marcou gols decisivos e conquistou títulos históricos com o “Brasil da Europa”, e sua participação hoje nas fases eliminatórias, mesmo nesta idade avançada, não reflete apenas sua excepcional preparação física, mas também confirma seu valor técnico e de liderança dentro do grupo.

Essa conquista é uma mensagem inspiradora para gerações de jogadores, mostrando que a idade é apenas um número quando o profissionalismo se une à disciplina e à paixão. Enquanto muitos penduram as chuteiras antes dos quarenta, Ronaldo continua correndo e decidindo jogos no maior palco do futebol do mundo, em busca da tão esperada glória mundialista.

A escalação da seleção portuguesa foi a seguinte:

Goleiro: Diogo Costa.

Defesa: Rúben Dias – Renato Vega – João Cancelo – Nuno Mendes.

Meio-campo: Bruno Fernandes – João Neves – Vitinha.

Ataque: Cristiano Ronaldo – Rafael Leão – Pedro Neto.

Já a escalação da seleção croata ficou assim:

Goleiro: Dominik Livaković.

Defesa: Josip Stanišić – Marin Bongračić – Josip Sotaló.

Meio-campo: Mateo Kovačić – Luka Modrić – Nikola Vlašić – Martin Baturina – Petar Sučić.

Ataque: Ante Budimir – Ivan Perišić.